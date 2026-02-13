Caos ferroviari
Adif repara un tram de la via entre Llançà i Portbou i ja no tindrà limitacions de velocitat
A la província de Girona Rodalies manté 33 trams amb restriccions
La xarxa ferroviària catalana tindrà 193 trams amb limitacions temporals de velocitat la setmana que ve, segons el Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat elaborat per Adif que entrarà en vigor dilluns vinent. Són deu trams més dels que hi ha hagut aquesta setmana. Aquests 193 segments representen afectacions en 190 quilòmetres de vies, un quilòmetre menys dels que hi ha hagut aquests darrers dies. En paral·lel, el document també reflecteix que, arreu del país, alguns trams desapareixen perquè s’han completat obres que permeten recuperar la normalitat. Entre els exemples hi ha un segment entre Portbou i Llançà (R11 i RG1) on s’ha reparat una trinxera que afectava uns 200 metres de via, segons informa ACN.
En altres punts de la xarxa hi haurà més trams amb LTV però menys quilòmetres d'afectació. És el que passarà entre Maçanet-Massanes i Blanes. Fa una setmana Adif va determinar que en 13,4 quilòmetres els trens haurien de circular a 30km/h pel mal estat de diverses trinxeres i on s'hi farien obres. És un dels punts crítics del país que la companyia va identificar.
Durant els darrers dies una de les trinxeres s'ha reparat, mentre que en altres s'hi continua treballant. Així, la limitació conjunta de 13,4 quilòmetres s'elimina i se substitueix per quatre LTV que conjuntament afecten 1,6 quilòmetres de vies en un espai de 5,4 quilòmetres. Això permetrà que en els 8 quilòmetres restants els trens puguin circular a una velocitat superior i, així, reduir el temps del trajecte. De tota manera, Renfe ha informat que per ara es continuarà mantenint el servei de tren llançadora i bus complementari entre aquestes dues estacions de l'R1 i RG1.
Limitacions temporals de velocitat a Catalunya
Per demarcacions, Barcelona és la que més trams amb Limitació Temporal de Velocitat (LTV) acumularà a partir de dilluns, amb 99 -tres més que aquesta setmana-. La segueix Tarragona, amb 47. Per la seva banda, Girona mantindrà els 33 trams que ja tenia aquesta setmana, si bé alguns han variat, tal com s'ha explicat anteriorment. Finalment, Lleida ha pujat dels onze fins als catorze. D'aquests tres, dos són entre Juneda i Vinaixa (R13 i R14) on s'han detectat problemes a la via i en una trinxera.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat és d'àmbit estatal i s'adreça a les persones que treballen d'una manera o una altra a la xarxa ferroviària. Hi apareixen les afectacions que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat, a quina velocitat s'ha de circular i els motius de la incidència. En ocasions són llocs puntuals i concrets, però en altres són trams d'alguns quilòmetres. Entrarà en vigor dilluns que ve però l'administrador ferroviari ja l'ha enviat al personal que treballa a la xarxa. Cada setmana s'hi afegeixen o treuen trams en funció de l'estat de la xarxa i de les reparacions que s'hagin dut a terme. En cas que durant la setmana s'hagi d'establir alguna nova LTV, es notifica individualment al personal implicat i s'afegeix al document en la següent edició.
