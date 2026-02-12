Vent
VÍDEO | La burla d'un alcalde de l'Empordà davant la falsa alarma pel vent: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
El batlle de Sant Climent Sescebes, l’actor Marc Sala, ha ironitzat que "potser més avall estan contents, però aquí dalt estem una mica així...", davant la manca del fort aire anunciat
Semblava que el vent havia de bufar amb força a l’Empordà, però, almenys fins aquest migdia, el més calent és a l’aigüera. Ara bé, el que no s’ha pogut esquivar són les mesures preventives aplicades a tot Catalunya: la suspensió de l’activitat educativa, universitària, cultural i esportiva, i l'aturada de l'activitat sanitària no urgent.
Aquest escenari no ha agradat a alguns alcaldes, com el de Figueres, Jordi Masquef, que ha expressat el seu malestar. "Ja n'hi ha prou que només es governi des de i per a Barcelona", ha afirmat.
Masquef, però, no ha estat l’únic batlle altempordanès que s’ha mostrat molest amb la situació. L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, per exemple, ha publicat a Instagram un vídeo en què l’alcalde del municipi, l’actor Marc Sala, també ha criticat la situació, però ho ha fet amb molta sornegueria.
"Ei, bon dia. Ahir me’n vaig anar a dormir amb una il·lusió, saps? Allò que et sona l’alarma...", comença dient Sala. I continua: "Pensava que hi hauria una hecatombe, una ventada que flipes, no? I, ostres, aquí dalt, que estem tan acostumats (al vent), que t’avisin és perquè es viurà una situació espectacular".
"Quin desastre, tu. Estic desmoralitzat"
Seguint amb aquest to burleta, també diu que "fins i tot ja portava les pedres preparades per posar-me-les a la butxaca". Però, al final, res no ha estat el que semblava. "Quin desastre, tu. Estic desmoralitzat, perquè jo m’esperava una cosa i al final... res, res", lamenta irònicament.
I és aquí quan llança un dard enverinat: "Potser més avall estan contents, però aquí dalt estem una mica així...". "Nosaltres també volem un vent que te cagas...", afegeix.
"En fi, jo només espero que, abans que s’acabi el dia d’avui, vingui una mica d’aire", ironitza. I acaba amb una última befa: "Per cert, ja sé on aniran els parcs eòlics, eh?...".
