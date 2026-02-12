El temps
Les ventades més intenses arribaran a l'Alt Empordà aquest migdia, segons Protecció Civil
L'òrgan informa que el vent es desplaçarà cap al nord-est, especialment a la comarca empordanesa, al Ripollès i la Garrotxa
Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, el vent de ponent mantindrà una afectació generalitzada fins al migdia. Posteriorment, les ventades més intenses es traslladaran cap al nord-est del país, amb especial incidència a l’Alt Empordà, Ripollès i la Garrotxa. Durant la tarda s’espera una disminució progressiva de la intensitat.
El vent ha superat els 100 km/h a diversos punts d'arreu de Catalunya aquest dijous entre mitjanit i les vuit del matí, com ara al Port de Barcelona (105,1) i a Mataró (104,4), així com a Molló, al Ripollès (114 km/h) o bé a Font-rubí (103). Són dades de les estacions meteorològiques del Meteocat, encapçalades per Puig Sesolles, al cor del Montseny, a l'extrem nord del Vallès Oriental (167 km/h). Les ratxes sobretot dels vents de Gregal i de Ponent són especialment intenses a la costa central, la de Tarragona i la de l'Ebre aquest matí, i de fet, una trentena d'estacions del Meteocat han superat els 80 km/h. És el cas, per exemple, de Portbou (99 km/h), el Prat de Llobregat, al Baix Llobregat (97,2) o Terrassa (88,9).
1.766 trucades al 112
Des de l’inici de l’episodi, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.766 trucades, que han generat 1.500 incidents, principalment per caiguda de branques, arbres i elements de façana. Les comarques amb més volum de trucades han estat el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i el Vallès Oriental.
Els Bombers de la Generalitat han dut a terme 125 actuacions durant la nit i la matinada, concentrades principalment a les regions Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Regió Centre. Els Mossos d’Esquadra han realitzat 44 intervencions destacables relacionades amb el temporal.
Pel que fa a l’activitat sanitària, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 272 alertes, que han generat 264 incidents i 242 consultes informatives. En total, 25 persones han requerit assistència sanitària, cinc de les quals han estat traslladades a centres hospitalaris. Entre aquestes, hi ha una persona ferida greu a Sant Boi de Llobregat, un voluntari de Protecció Civil del municipi. La resta de casos no han revestit gravetat.
Talls a Rodalies
En l’àmbit ferroviari, Renfe informa de diverses alteracions per obstacles i arbres caiguts a la via. La línia R4 està tallada entre Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei; la línia R1-RG1 està tallada a Calella; i la línia R11 està interrompuda entre Maçanet i Girona. També s’han tancat les estacions de Premià de Mar i Malgrat. La velocitat dels combois de Rodalies s’ha reduït a 80 km/h i també s’ha limitat la velocitat màxima a la línia d’alta velocitat entre l’Arboç i Riells.
Pel que fa a la mobilitat, la reducció de la demanda ha estat significativa. La mobilitat general ha disminuït un 17% respecte d’un dijous tipus del mes de febrer, mentre que les retencions s’han reduït un 55%. Renfe informa d’una reducció de la demanda del 65% i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) d’un 50%.
