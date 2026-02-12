Alerta VENTCAT
Restringit el pas de camions a l'AP-7 a la Jonquera en els dos sentits de la marxa per la previsió de fort vent
Les ventades més intenses arribaran a l'Alt Empordà aquest migdia, segons Protecció Civil
El fort vent provoca afectacions a diverses carreteres catalanes aquest dijous. A l'Alt Empordà, tot i que de moment no bufa vent, l'AP-7 es troba restringida la circulació per a camions a la Jonquera en els dos sentits de la marxa.
Segons la informació del Servei Català de Trànsit, en sentit nord es desvien els camions per la sortida de Llers perquè els camions es vagin aparcant a la Jonquera. En sentit sud, es desvia la circulació de tots els vehicles per la sortida 1 cap a l'N-II. Això es fa perquè es destinarà l'espai entre la Jonquera i la frontera amb França per anar aparcant els vehicles.
A l'Alt Empordà, les ventades més intenses arribaran al migdia
Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, el vent de ponent mantindrà una afectació generalitzada fins al migdia. Posteriorment, les ventades més intenses es traslladaran cap al nord-est del país, amb especial incidència a l’Alt Empordà, Ripollès i la Garrotxa. Durant la tarda s’espera una disminució progressiva de la intensitat.
