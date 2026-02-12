Alerta VENTCAT
Reoberta totalment l'AP-7 a la Jonquera en direcció a França un cop acabades les restriccions als camions
La resta d'incidències a les carreteres s'han resolt o no provoquen retencions
Restringit el pas de camions a l'AP-7 a la Jonquera en els dos sentits de la marxa per la previsió de fort vent
L'autopista AP-7 a la Jonquera ha reobert totalment la circulació per a turismes i camions en direcció a França, després que poc després de les 3 de la tarda les autoritats franceses aixequessin les restriccions als camions pel fort vent. Al matí s'han desviat els camions en sentit nord per la sortida de Llers perquè anessin aparcant al voltant de la Jonquera. Un cop reoberta la circulació, encara queden uns 12 quilòmetres de cues entre Borrassà i Pont de Molins. Pel que fa a la resta d'incidències per la ventada, la majoria ja estan resoltes i les que encara hi ha pendents, com a la Restringit el pas de camions a l'AP-7 a la Jonquera en els dos sentits de la marxa per la previsió de fort vent
per la retirada d'un arbre caigut, no provoquen retencions.
Durant el matí s'han tallat per caiguda d'arbres a la via la BV-1462 a Barcelona, la C-1413 a Sant Quirze Safaja i la C-31 a Castelldefels en sentit Tarragona. A més, s'ha donat pas alternatiu a l'N-II a Sant Andreu de Llavaneres; i a l'N-260 entre Campelles i Ribes de Freser i a Toses.
