El judici de la família d'Ortega Monasterio contra TV3 pel documental 'Murs de silenci' ja té data
El Jutjat de Primera Instància 52 de Barcelona fixa la vista oral per als dies 3 i 4 de febrer de 2027, en la demanda contra la CCMA i la periodista Anna Teixidor
Arxiu | La família d'Ortega Monasterio presentarà una demanda judicial contra Anna Teixidor i 3Cat pel documental del Club 2000 de l'Alt Empordà
El judici de la demanda de la família Ortega-Monasterio contra TV3 i la periodista Anna Teixidor pel documental Murs de silenci. Gran Escala 2000 ja té data. El Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona ha fixat la vista oral per als dies 3 i 4 de febrer de 2027, després de l’audiència prèvia celebrada aquest dimecres.
La demanda civil, presentada l’any passat pel despatx Carrasco-Genover, neix arran de l’emissió del documental, en què es vinculava l’autor de l’havanera El meu avi, Josep Lluís Ortega-Monasterio, amb una presumpta trama criminal. En un comunicat fet públic aquest dijous, la família defensa que el contingut suposa una intromissió il·legítima en el dret a l’honor i a la memòria del músic.
Els familiars sostenen que la innocència d’Ortega-Monasterio ja va quedar avalada judicialment en el seu moment i recorden les resolucions de l’Audiència Nacional (1984) i del Tribunal Suprem (1985). Segons la seva versió, el documental recupera acusacions que consideren desmentides per aquelles sentències.
En el procediment civil, la família planteja tres peticions principals: la retirada del documental dels webs, plataformes digitals i xarxes socials de la CCMA; una rectificació pública amb una difusió equivalent a la de l’emissió; i una indemnització d’un milió d’euros pels danys morals i reputacionals. Els demandants remarquen que aquesta compensació, segons exposen, es destinaria íntegrament al foment de la cultura catalana i de l’havanera.
Amb el calendari judicial ja establert, el cas entra ara en compte enrere fins a la celebració de la vista oral, prevista per al febrer de 2027, quan el jutjat haurà de resoldre sobre el fons de la demanda.
