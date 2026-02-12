Comerç
El comerç reclama ser "al centre de les polítiques públiques" de Roses
Defensen la col·laboració entre sector privat, teixit associatiu i administració per evitar la desertització comercial i dinamitzar el municipi tot l’any
Roses ha celebrat aquest dimecres una nova sessió del cicle "Xerrades per a la Revolució Turística 2.0", impulsat per l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, centrada en el paper del comerç en la dinamització econòmica i el model de ciutat. La jornada, que s’ha dut a terme a l’Hotel 1935, ha servit per llançar un missatge clar i compartit: "el comerç no pot ser una política accessòria, sinó un eix estratègic en la presa de decisions municipals", afirmen en un comunicat.
El responsable de comerç de la FOEG i ponent convidat, Albert Gómez, ha defensat que "el sector comercial s’ha de situar al centre de les polítiques públiques". Gómez ha recordat el pes estructural del comerç en l’economia catalana —14% de l’ocupació amb més de 533.000 persones treballadores i prop del 12% del PIB— i ha subratllat el seu impacte directe en la qualitat de vida de la ciutadania i el seu efecte multiplicador.
Més enllà de les dades, ha destacat la funció social del sector. "La millor política de seguretat és un carrer viu", ha afirmat, alertant que la manca d’acció pot comportar tancaments de locals i processos de desertització comercial que afecten el conjunt de la ciutat. "Si volem un sector comercial potent, només hi ha una manera de treballar: plegats, conjuntament el sector privat, el teixit associatiu i l’administració local. Això és imprescindible", ha dit.
La sessió també ha comptat amb la participació de Gemma Canalias, regidora d’Empresa, Comerç i Turisme d’Olot i presidenta de Turisme Garrotxa, que ha compartit l’experiència del seu municipi. "Apostar pel comerç és apostar per la qualitat de ciutat. Sense comerç no hi ha vida", ha afirmat. Canalias ha explicat iniciatives com el reforç de les associacions, la creació d’esdeveniments singulars o projectes de fidelització com l’app Garrotxa Approp, així com canvis en la manera de treballar de l’administració per fer-la més transversal i propera al teixit econòmic.
Per la seva banda, el president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra, ha reclamat més protagonisme per al teixit empresarial local. Gotanegra ha anunciat que les conclusions del debat es traslladaran a l’Ajuntament per tal que es puguin convertir en accions concretes i ha defensat reforçar la unitat del sector, sumant-hi també el mercat municipal. “Hem d’anar plegats, comerç, associacions i administració, per construir un model de ciutat més fort i competitiu”, ha assenyalat.
