Protestes
Vaga docent a l'Alt Empordà: “No donem a l’abast, estem al límit” alerten des del Ruiz Amado de Castelló d'Empúries
Uns 300 docents tallen la rotonda de Borrassà a l'N-II per reclamar més recursos i condicions "dignes" pel personal
En els últims mesos, sindicats de l’educació han expressat el malestar del col·lectiu docent i del personal d’atenció educativa davant la dificultat creixent per atendre adequadament la diversitat de l’alumnat. Aquesta realitat està estretament vinculada a l’aplicació del Decret d’educació inclusiva, que requereix una atenció més individualitzada i la presència de més suports dins l’aula, condicions que només són possibles amb una reducció efectiva de les ràtios. A aquesta situació s’hi afegeixen la manca de recursos tant humans com materials, l’augment de la burocràcia i la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de l’any 2009.
Per això, aquest 11 de febrer s’ha trencat la normalitat dels centres educatius de tota Catalunya i els docents estan en vaga perquè viuen una situació límit. Aquest malestar compartit també es troba a les escoles de l’Alt Empordà, com la Ruiz Amado de Castelló d’Empúries, o l'Institut de Vilafant, on avui només hi haurà serveis mínims, és a dir, un total de sis professors. Al centre hi ha aproximadament uns 36 docents; per tant, el seguiment de la vaga és de gairebé el 100%.
"Ens queixem de les mancances estructurals que hi ha. Les ràtios són molt elevades i exigim que hi hagi una disminució d’aquestes perquè cada vegada atenem un alumnat més divers amb necessitats específiques de suport educatiu i, òbviament, això, amb els recursos humans que tenim, no ho podem assumir. No donem a l’abast", explica Raül Galobardes, director del Ruiz Amado. També afegeix que amb aquesta situació no es pot complir el decret d’inclusió. "Si aquest no es fa efectiu, es demana una reducció important d’alumnes per aula, almenys perquè puguem atendre les necessitats de tots els alumnes d’una manera, com diu el decret d’inclusió, més personalitzada, responent a les necessitats dels alumnes".
Menys burocràcia
Una altra de les reivindicacions dels docents és que a la seva feina se’ls ha afegit una alta càrrega de burocràcia, que Galobardes qualifica "d’ingent". Com a director del centre fa poques hores de classe: "Per cada projecte que engegues, cada ajuda que reps o cada iniciativa que s’engega des del Departament d’Educació, com el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE - PROA+), es requereix una càrrega burocràtica que no podem assumir". I assegura que "les direccions dels centres ens estem convertint més en administradors que no pas en docents. I això, al final, s’acaba traslladant a l’alumnat". Pel que fa als professors i professores, també destaca que els plans individualitzats i les programacions els comporten molta feina de paperassa: "Al final estem deixant de fer el que a nosaltres ens agrada i pel que venim aquí, que és fer de mestres, per fer d’administratius, pràcticament".
Cal recordar que els docents de tota Catalunya tenen el sou congelat des de 2009 i, segons els sindicats, estan a la cua de salaris en comparació amb les altres comunitats autònomes. Però per a Galobardes aquesta no és la reivindicació més important: "Aquesta és una més a més. El més important són els problemes per aplicar el decret d’inclusió, la reducció de ràtios i la càrrega burocràtica. Això és el que fa que el malestar docent vagi en augment i, si a més a més hi afegeixes que tenim el sou congelat i que la vida està pujant, és un motiu més de malestar".
Garantir una educació de qualitat
Des de la direcció també insisteien que les condicions en què treballen els professionals de l’educació tenen una incidència directa en la qualitat de l’aprenentatge dels infants. A més, destaquen que "l’educació dels infants no és una responsabilitat exclusiva de les escoles, sinó una tasca col·lectiva que interpel·la tota la comunitat educativa". La vaga és per garantir una educació pública de qualitat, amb els recursos que estableixen la LEC i el Decret d’educació inclusiva, com ara la destinació del 6 % del PIB a educació, mesures imprescindibles per assegurar l’equitat i l’excel·lència educativa, però que fins ara no s’han fet efectives.
"Creiem fermament que dignificar la professió docent és una condició indispensable per garantir el futur educatiu del país. Els infants d’avui són la ciutadania del demà, i només amb un sistema educatiu fort, valorat i ben dotat es pot garantir el progrés col·lectiu".
