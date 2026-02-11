Successos
Intervenen 130 quilos de marihuana amagats en un palet de bledes a Llers
La droga estava valorada en 245.128 euros i va ser requisada el 8 de febrer
La Guàrdia Urbana de Figueres i Mossos d’Esquadra van detenir dos homes de 29 i 44 anys
La Guàrdia Urbana de Figueres i Mossos d’Esquadra van intervenir el 8 de febrer 130,52 quilos de marihuana valorada en 245.128 euros. Amagada dins un camió carregat de verdures i fruita estacionat a Llers.
Els dos cossos policials van saber cap a les 18h que un camió podria transportant droga. Fent recerca en van localitzar un estacionat en un pàrquing de Llers. A les 18.15h d'aquell dia van escorcollar el vehicle amb la unitat canina. Aquesta va localitzar la marihuana entre el carregament en 131 bosses de plàstic envasades al buit, aproximadament cada una pesava 1kg, que contenien cabdells de marihuana.
Els agents van detenir els ocupants del vehicle, dos homes de 29 i 44 anys per tràfic de drogues, ambdós tenen antecedents i aquest 11 de febrer han passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.
