Medi ambient
La Iaeden-Salvem l'Empordà denuncia una ampliació d'una granja a Cantallops
L'entitat demana la paralització dels treballs perquè no es respecta la normativa urbanística
L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat una denúncia urbanística per l'ampliació d'una granja a Cantallops. L'entitat alerta que s'estan executant sense els tràmits legals necessaris. Demana la paralització de les obres perquè no consta cap autorització urbanística ni ambiental vàlida, i que tampoc s'ha seguit el procediment legal obligatori per a obres en sòl no urbanitzable. Segons l'Ajuntament, l'expedient d'ampliació ha seguit la tramitació que havia de seguir i disposa de tots els informes favorables.
Les obres que s'estan portant a terme, segons l'entitat, comporten moviments de terra, fonamentacions i construcció de noves naus ramaderes en sòl no urbanitzable (SNU) d'especial protecció, dins la zona de policia d'aigües, a tocar d'un camí públic. Segons la denúncia, "sense respectar les distàncies mínimes legals a camins, recs i rieres i cursos d'aigües".
En primer lloc, apunten que no s'ha seguit el procediment legal obligatori perquè no inclou la tramitació d'informació pública i informació veïnal. Tampoc diuen que s'ha respectat la condició d'interessada a l'Iaeden en l'expedient, "tot això generant una situació d'indefensió".
Incompliments urbanístics
En segon lloc, es refereixen a l'incompliment urbanístic, ambiental i paisatgístic perquè no s'ajusten, plantegen a l'escrit de denúncia, a la normativa urbanística, territorial ni ambiental vigent i alhora, són contràries a les Normes d’Ordenació i les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines (PTPCG), així com afecten l'àmbit d’interès especial per la funció de connectivitat ecològica dels terrenys afectats. Tampoc consta que s’hagi respectat el procediment de l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme per l’autorització d’obres i noves construccions en SNU.
L'entitat es va personar el 2018 en tràmit d'informació pública a l'ampliació i va presentar al·legacions. El 2019 va sol·licitar certificacions sobre l’estat de l’explotació i el 2020 va presentar un escrit d’oposició al projecte d’ampliació, que alhora preveia augmentar els caps de bestiar i construir dues naus ramaderes addicionals.
Manifesten que cap d’aquests escrits van ser contestats per l’Ajuntament de Cantallops, tot i que queda acreditat que la Iaeden-Salvem l'Empordà ostentava i ostenta la condició directa d’interessada en els expedients administratius relatius a l’execució de les obres i ampliació de la granja contra els quals va formular oposició.
Aturada i sancions
Per tot plegat demanen principalment l'aturada, paralització i suspensió de les obres en curs; la incoació d'un expedient de protecció de la legalitat urbanística, una inspecció urbanística urgent per revisar els treballs; l'enderroc del qual s'ha construït i restaurar la realitat física alterada; i imposició de sancions.
