Crema un minibus a l'N-II a Bàscara
Els Bombers han apagat les flames que han calcinat el vehicle
Un minibús que circulava per l'N-II ha cremat quan circulava a l'altura de Bàscara. L'avís s'ha rebut a les 7.24 hores del matí. Al lloc s'hi han desplaçat tres unitats dels Bombers.
Segons han informat, el vehicle, un minibús, només estava ocupat pel conductor que ha resultat il·lès.
Els Bombers han apagat les flames que han calcinat completament el vehicle.
