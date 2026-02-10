Metges de Catalunya considera "injustes i improcedents" les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
"La crítica a un model sanitari no pot ni ha de ser utilitzada per atacar personalment els professionals que el qüestionen", sostenen
Metges de Catalunya s'ha posicionat aquest dimarts en la polèmica sobre el model d'urgències a Figueres després que, en el ple del passat dijous 5 de febrer, la tinent d'alcalde de la ciutat, Carme Martínez, crítiques amb vehemència una entrevista al doctor Àlex Cervera a l'EMPORDÀ. En una carta que, reproduïm a continuació, els delegats de la Secció d'Atenció Primària de Girona del sindicat Metges de Catalunya consideren "injustes i improcedents" les paraules de Martínez.
"En l'entrevista es plantejava un debat legítim sobre quin ha de ser el model d'Atenció Primària a la ciutat de Figueres. En cap cas, el Dr. Cervera afirmava que la població estigués desatesa, afirmació que no s'ajusta a la realitat ni al contingut de l'entrevista", responen des de Metges de Catalunya a Martínez, que amb el suport en alguna intervenció del mateix alcalde, Jordi Masquef, va respondre en el ple a una pregunta de l'exalcaldessa Agnès Lladó sobre les paraules de Cervera a l'EMPORDÀ. "La crítica a un model sanitari no pot ni ha de ser utilitzada per atacar personalment els professionals que el qüestionen", sostenen
Des de Metges de Catalunya - a diferència del que va defensar Carme Martínez en el ple o la mateixa Fundació Salut Empordà, amb el suport de l'ICS, en un comunicat aquest dilluns - es considera que el doctor Àlex Cervera té raó en el seu posicionament de com hauria de ser el model d'urgències a Figueres. "La voluntat de Metges de Catalunya i dels professionals sempre ha estat clara: una Atenció Continuada liderada des de l'Atenció Primària i ubicada fora de l'Hospital".
Resposta de Metges de Catalunya a Carme Martínez
Metges de Catalunya vol fer un seguit d’aclariments arran de l’entrevista que es va fer al Dr Alex Cervera publicada al diari L’Empordà el passat 3 de febrer, així com respondre públicament a les manifestacions de la primera tinent d’alcalde de Figueres la Sra Carme Martínez, realitzades en el ple de l’Ajuntament del dia 5 de febrer, que considerem injustes i improcedents
En l’entrevista es plantejava un debat legítim sobre quin ha de ser el model d’Atenció Primària a la ciutat de Figueres. En cap cas el Dr. Cervera afirmava que la població estigués desatesa, afirmació que no s’ajusta a la realitat ni al contingut de l’entrevista. El que es feia era qüestionar si l’actual model és el més adequat per a la ciutat i si respon als principis de l’Atenció Primària
Cal recordar que l’Atenció Primària desenvolupa la seva activitat als CAP i que, des de l’any 2009, l’Atenció Continuada es va reformar amb la creació dels PAC, majoritàriament ubicats als mateixos CAP. A Figueres, però, aquest model no es va respectar i el PAC es va ubicar a l’Hospital passant a ser gestionat conjuntament mitjançant un conveni entre l’Hospital de Figueres, l’Albera Salut i l’ICS. Des del primer moment es va generar un profund malestar entre els professionals d’Atenció Primària.
Aquest malestar laboral, provocat per la forma i les condicions com es gestionava el PAC, s’ha anat agreujant al llarg dels anys fins a esdevenir insostenible. Aquesta situació va motivar reiterades comunicacions als responsables de les entitats proveïdores i al Departament de Salut. Metges de Catalunya va intervenir per reconduir la problemàtica, sense obtenir cap solució efectiva, fins que finalment, davant una demanda clara i unànime dels professionals d’Atenció Primària de l’ICS que feien Atenció Continuada al PAC de Figueres, es va forçar una decisió.
La voluntat de Metges de Catalunya i dels professionals sempre ha estat clara: una Atenció Continuada liderada des de l’Atenció Primària i ubicada fora de l’Hospital. Malgrat això, i davant una situació enquistada durant anys, es va agrair que finalment es prengués una decisió, encara que aquesta no fos la desitjada.
La crítica del Dr. Cervera —que compartim — és que s’optés per cedir l’Atenció Continuada a l’Hospital en lloc d’apostar per un model coherent amb l’Atenció Primària. Aquesta crítica és legítima, fonamentada i necessària si es vol parlar amb rigor del futur del sistema sanitari. En el cas de Figueres, Metges de Catalunya va celebrar però que es resolgués el problema laboral dels treballadors i les treballadores
Aquest nou model ha comportat que els professionals d’Atenció Primària de l’ICS de Figueres s’hagin de desplaçar a altres municipis de l’Alt Empordà on sí que existeixen PAC gestionats des de Primària, amb l’impacte organitzatiu i personal que això comporta i és aquí on incidia el Dr Cervera quan parlava de la pèrdua d’atractiu de l’Atenció Primària a Figueres. Aquesta situació ha estat traslladada a l’ICS, exigint una gestió que minimitzi els perjudicis als professionals.
Per tot plegat, considerem especialment greu la intervenció de la Primera Tinent d’Alcalde, que va desacreditar públicament el Dr. Cervera en un ple municipal a partir d’una interpretació d’una entrevista periodística. En cap moment el Dr. Cervera va afirmar que Figueres pateixi una desatenció sanitària. Atribuir-li aquestes paraules no només és fals, sinó que contribueix a desviar el debat i no atendre una opinió fonamentada i compartida per molts professionals de la salut.
La crítica a un model sanitari no pot ni ha de ser utilitzada per atacar personalment els professionals que el qüestionen. Fer-ho no ajuda a millorar el sistema, sinó que empobreix el debat públic.
Tant de bo aquest episodi serveixi per obrir, d’una vegada, un debat rigorós, honest i respectuós que permeti replantejar l’organització dels serveis sanitaris , millorar les condicions laborals dels professionals de l’Atenció Primària i fer la ciutat més atractiva per venir-hi a treballar
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi