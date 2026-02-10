Salut
La Fundació Salut Empordà defensa el seu model de gestió de les urgències
Després de les crítiques al tancament del Punt d’Atenció Continuada, l’entitat diu que "el nou model no afecta els usuaris" i que han contractat 10 metges
La Fundació Salut Empordà, l'ICS i la Regió Sanitària de Girona han emès un comunicat per defensar el model actual d’atenció urgent a Figueres, després de la publicació d’una entrevista l’EMPORDÀ en què el metge de família Àlex Cervera denunciava l’impacte de la desaparició del Punt d’Atenció Continuada (PAC) i les conseqüències per a professionals i pacients.
Gestionat per la FSE
En el comunicat, les institucions asseguren que "el PAC no ha deixat d’existir, sinó que ha canviat de model de gestió. El dispositiu, creat el 2009 i ubicat dins el Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres, ha passat a ser gestionat íntegrament per la FSE després de l’extinció del conveni amb l’Institut Català de la Salut (ICS), un canvi validat per la Regió Sanitària de Girona". Un canvi de model que, però, abans que pel doctor Cervera ja havia estat criticat pel Sindicat de Metges de Catalunya.
Organitzar recursos
Segons la FSE, "el nou model, en funcionament des de l’1 d’octubre, no ha generat incidències ni ha afectat els usuaris, i respon a la voluntat d’optimitzar recursos, evitar duplicitats i millorar l’eficiència del sistema sanitari", en resposta a les declaracions del doctor Cervera que remarcava que, a conseqüència, "Figueres ha perdut l’oportunitat de tenir un CAP 24 hores a la capital de l’Alt Empordà".
La Fundació Salut Empordà, l'ICS i la Regió Sanitària de Girona remarquen que "mantenir el PAC dins l’hospital facilita l’accés de la ciutadania i evita canvis en els hàbits d’atenció urgent. A més, assegura haver reforçat el Servei d’Urgències amb la contractació d’11 professionals d’infermeria i 10 metges, incloent-hi un nou dispositiu d’atenció domiciliària".
Pel que fa a la fuga de professionals denunciada per Cervera, la FSE nega aquesta marxa de professionals hagi estat "generalitzada". Segons el comunicat, el PAC de Figueres continua donant cobertura a les urgències de baixa complexitat de les àrees bàsiques de salut de Figueres, Peralada, Bàscara i Vilafant en horari nocturn, caps de setmana i festius. Paral·lelament, els CAP de Peralada i Bàscara romanen oberts els caps de setmana i festius de les 8 a les 20 hores.
