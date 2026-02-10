Urbanisme
L'antic espai de jocs infantils del Camp dels Pilans de l'Escala es transformarà en una zona d'agility per gossos
El 2023 es va constuir una zona de jocs infantils nova al voltant del Centre Cívic
La inversió per aquest projecte serà d'uns 20.000 euros i els treballs haurien de finalitzar el mes de març
Pròximament començaran els treballs per transformar l'antic espai de jocs infantils del carrer d'Albons, al Camp dels Pilans, en una àrea d'esbarjo per a gossos. "Aquest era un compromís que teníem amb l'associació de veïns del barri, especialment a partir del desenvolupament del parc que s'ha anat fent al voltant del centre cívic, on ja es va fer una zona de jocs infantils nova", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill. Es preveu una inversió d'uns 20.000 euros en aquesta actuació, que hauria d'estar enllestida el mes de març.
En aquest sentit, els propers dies es començaran a desmuntar les estructures que hi ha al carrer d'Albons, per donar pas a una renovació de l'espai. Serà un recinte amb una nova tanca i una desena de jocs d'agility per a gossos. Es tracta d'una àrea d'uns 300 metres quadrats de superfície pensada per tal que els animals puguin fer exercici i socialitzar.
