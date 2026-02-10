Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adverteixen de l'arribada de la borrasca Nils, que portarà forts vents a l'Alt Empordà

Catalunya activa avisos de nivell groc i taronja davant la irrupció de vents huracanats que podrien superar els 70 km/h

El fort vent afectarà diverses zones.

El fort vent afectarà diverses zones. / Arxiu

Valentina Raffio

Barcelona

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha advertit de l’arribada de la borrasca Nils, la catorzena de la temporada i la vuitena des de l’inici de l’any. Segons indiquen els models meteorològics, aquest fenomen provocarà ratxes de vent molt intenses entre dimecres i dijous en àmplies zones de la península Ibèrica. A l’Alt Empordà, els efectes es faran notar dijous.

D’altra banda, s’espera que la borrasca Nils porti pluges, neu en cotes altes i un intens temporal marítim en algunes zones. A Catalunya ja s’han activat avisos de nivell groc i taronja per vents huracanats de més de 70 km/h per a dimecres, i Protecció Civil, per la seva banda, ha activat tots els protocols davant aquest tipus de fenòmens.

Entre dimecres i dijous, Nils ha obligat a activar avisos per vent, fenòmens costaners i pluges a bona part del litoral mediterrani, de l’arxipèlag balear i del cantàbric. Els avisos més severs, per ara de nivell taronja, adverteixen de ratxes de fins a 90 km/h en zones com el litoral i prelitoral de Tarragona, el litoral de València i les comarques del Valle del Almanzora i Los Vélez, a Almeria. Dimecres també hi ha avisos taronja a la costa de la Corunya per onades de més de 8 metres i vents de més de 74 km/h. Dijous els avisos per temporal marítim s’estenen a tot el litoral cantàbric davant un escenari de fort onatge i vents gairebé huracanats.

A Catalunya, el Servei Meteorològic ha activat diversos avisos per vents entre dimecres al matí i fins com a mínim dijous a la nit. Dimecres estan en avís totes les comarques del litoral i el prelitoral, des del Maresme fins al Montsià, amb els avisos més severs a l’Anoia, el Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. Dijous, sobretot al matí, es perfila com la jornada més complexa a Catalunya, amb una dotzena de comarques en avís taronja, i una quinzena en avís groc (entre les quals l'Alt Empordà) en vista de les fortes ratxes de vent, i bona part del litoral en avís davant el mal estat de la mar.

Notícies relacionades

En vista de l’arribada d’aquesta borrasca, molt marcada pel vent, les autoritats demanen extremar precaucions. Es recomana a la ciutadania que resideix en zones afectades assegurar portes, finestres, tendals i persianes, retirar objectes que puguin caure i evitar deixar testos o roba a l’exterior. També s’aconsella no accedir a zones exposades com parcs, boscos, espigons o passejos marítims, ni pujar a llocs elevats o inestables durant aquest tipus d’episodis. En cas de conduir, és important informar-se de l’estat del temps, reduir la velocitat, mantenir el volant amb fermesa i extremar la precaució, sobretot amb vehicles grans o remolc. En els casos més extrems, es demana evitar activitats d’oci a l’aire lliure, especialment al mar o a la muntanya, on el vent pot generar situacions de risc com allaus o caiguda d’objectes.

