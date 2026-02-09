Seguretat
Sis agents cívics se sumen al dispositiu de seguretat del Carnaval de Roses
Coordinats amb la Policia Local, faran tasques d’organització i control de les passades
El carnaval comptarà amb 5500 participants, una xifra rècord amb 74 colles
Sis agents cívics s'incorporaran al dispositiu de seguretat del Carnaval de Roses coordinats amb la Policia Local. El multitudinari carnaval comptarà de nou amb diverses rues. Els agents s'encarregaran de controlar l'ordre de sortida de carrosses, vetllar per la distància correcte entre colles, orientar els participants i resoldre dubtes, així com supervisar el compliment de les normes. S’han inscrit 74 colles, 64 de les quals amb carrossa, que sumen més de 5.500 persones participants. Es tracta d'una participació rècord amb mig miler més de participants que a l'edició anterior.
Després de la prova pilot del servei d’Agents Cívics realitzada l’any passat entre els mesos d’abril i octubre, l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil donarà continuïtat al dispositiu, amb una primera actuació prevista durant aquest carnaval que se celebra del 12 al 16 de febrer.
El servei s’incorpora als operatius policials del Carnaval, concretament a la gestió de les passades.
Els Agents Cívics estaran operatius divendres 13 de febrer de 18 a 1 h, dissabte 14 de febrer de 14 a 21 h i diumenge 15 de febrer de 10 a 17 h.
Talls de trànsit
Pel que fa a les restriccions de vialitat, l’avinguda de Rhode i tots els seus accessos es tancaran en els horaris següents:
- Divendres 13 de febrer, des de les 21.45 h
- Dissabte 14 de febrer, des de les 18 h
- Diumenge 15 de febrer, des de les 14 h
- Dilluns 16 de febrer, des de les 15 h
A més, la parada de taxis de la plaça Catalunya es traslladarà al pàrquing situat al Jutjat de Pau.
Aparcaments
Per atendre l’afluència de públic, la Policia Local habilitarà zones d’aparcament per a particulars i autobusos als terrenys de l’antic càmping Badia. També s’oferirà servei d’acompanyament per desencotxar persones grans o amb mobilitat reduïda en punts propers a la rua quan calgui.
D’altra banda, el Carnaval de Roses comptarà amb una plataforma elevada a la plaça Catalunya, senyalitzada i amb rampa d’accés, per facilitar la visibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi