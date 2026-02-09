Sant Valentí a l'Alt Empordà: experiència en parella a l’spa amb massatge, jacuzzi privat i brindis amb cava
Qualia centre wellness té propostes pensades per compartir i reconnectar
Si aquest any voleu fugir dels regals típics, una experiència en parella per Sant Valentí a un spa de l’Alt Empordà és una aposta segura: relax, intimitat, temps de qualitat i aquella sensació d’haver desconnectat de debò. A Qualia centre wellness, el mes de febrer arriba amb propostes pensades per compartir i reconnectar, amb opcions que combinen massatges, rituals sensorials, jacuzzi d’hidromassatge, aromes i un brindis final amb cava i bombons.
Per què triar Qualia Wellness Center per Sant Valentí?
Celebrar Sant Valentí no ha de ser sinònim de sopar amb presses o regalar “el de sempre”. Un pack de spa en parella és un encert perquè:
- Baixa revolucions al moment: el cos afluixa i el cap deixa d’anar a mil.
- És temps de qualitat real: sense pantalles, sense notificacions, sense interrupcions.
- Combina intimitat i benestar: espais pensats perquè us retrobeu amb calma.
A continuació, tres packs ideals per celebrar Sant Valentí amb calma i benestar i amb preus especials aquest mes.
Hot Cacao Duett: massatge de cacau en parella i brindis amb cava
Aquest febrer, gaudeix amb la teva parella d'un moment únic al spa. L’experiència comença amb un massatge relaxant de 40 minuts amb oli de cacau, ideal per hidratar la pell i desconnectar per complet. En acabar, us podreu continuar relaxant junts en un futon durant 15 minuts mentre brindeu amb una copa de cava i gaudiu d'uns deliciosos bombons.
- Preu promoció febrer: 129 euros per parella (abans 150 euros). Podeu fer la reserva en aquest enllaç.
Ritual Bali Bliss: el “massatge de la felicitat” per renovar cos i ànima
Si busqueu un regal de benestar que es noti des del primer minut, el Ritual Bali Bliss és una experiència ideal per canviar el xip i recuperar energia.
Descobreix la vertadera essència del benestar amb el ritual Bali Bliss, el "massatge de la felicitat" dissenyat per transformar el teu estat d'ànim aquest mes de febrer. L'experiència comença amb un delicat massatge facial que relaxa els trets i allibera la ment, seguit d'un massatge corporal basat en tècniques balineses i hindús per destensar cada múscul. Tot el procés s'acompanya de l'exquisit oli de gessamí les propietats naturals del qual ajuden a harmonitzar les emocions i a dissipar l'estrès de forma immediata. Aprofita la nostra promoció exclusiva d'aquest mes i regala't aquest viatge sensorial d'autocura, l'equilibri perfecte entre cos i ànima que necessites per renovar-te
- Preu promoció febrer: 62 euors (preu habitual 73 euors). Podeu fer la reserva en aquest enllaç.
Duett Evasion: cabina en parella amb jacuzzi privat, aromateràpia i cromoteràpia
Per a qui vol una celebració de Sant Valentí centrada en la intimitat, el Duett Evasion és una de les opcions més completes per compartir desconnexió.
Gaudeix d´una experiència d'una hora pensada per compartir en parella i desconnectar del ritme diari. La cabina Duett ofereix un ambient íntim i acollidor, amb jacuzzi d'hidromassatge, aromateràpia i cromoteràpia, ideals per afavorir la relaxació profunda i l'equilibri dels sentits. L'experiència es completa amb l'accés al futó de la cabina, on podreu brindar amb una copa de cava i bombons en un entorn tranquil i harmoniós, perfecte per reconnectar, relaxar-vos i gaudir junts d'un moment especial de benestar.
- Preu: 90 euros. Podeu fer la reserva en aquest enllaç.
Quin pack triar per a Sant Valentí
- Voleu una experiència 100% romàntica en parella, amb massatge i brindis? Hot Cacao Duett.
- Us ve de gust un ritual que transformi l’estat d’ànim i descarregui tensions? Ritual Bali Bliss.
- Prioritzeu privacitat i una estona junts amb jacuzzi, aromes i llum ambiental? Duett Evasion.
A vegades, el millor regal no és un objecte: és parar el temps una estona. I això és exactament el que proposa Qualia centre wellness amb aquests packs de spa en parella a l’Alt Empordà.
