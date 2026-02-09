Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesRegidor BoadellaSenglar
instagramlinkedin

Successos

La Policia Local de Llançà expulsa un home d’una propietat privada i li confisca diversos ganivets

Un ciutadà va avisar al cos de Policia que hi havia una persona a l'interior d'un hort situat a prop de la urbanització de Sant Carles

Els ganivets que va requisar la Policia de Llançà.

Els ganivets que va requisar la Policia de Llançà. / Ajuntament de Llançà

Redacció

Redacció

Llançà

El dijous 5 de febrer, una persona encarregada de cuidar un hort situat a prop de la urbanització de Sant Carles de Llançà va avisar la Policia Local de la presència d’algú a l’interior de la finca, sense saber si la seva intenció era robar o ocupar l’espai, segons informa l’Ajuntament del municipi en un comunicat.

De seguida, la patrulla de servei es va desplaçar fins al lloc, on va localitzar un home de 38 anys que portava una maleta i diversos efectes personals. Durant la identificació i l’escorcoll preventiu, se li van trobar diversos ganivets, que van ser retirats per garantir la seguretat ciutadana i la dels agents intervinents. La Policia el va informar que no podia romandre dins d’una propietat privada i el va fer fora de l’espai.

Notícies relacionades i més

L’Ajuntament de Llançà agraeix la col·laboració ciutadana i la tasca de la Policia Local, que duu a terme controls, tasques de prevenció i patrullatges per saturació a les diferents zones del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  2. Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
  3. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  4. Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
  5. Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
  6. Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
  7. Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
  8. Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres: xoc total entre sindicats i Renfe pel seguiment

La vaga de maquinistes deixa gairebé mil trens cancel·lats fins dimecres: xoc total entre sindicats i Renfe pel seguiment

Arrenca el Fòrum Gastronòmic de Girona amb una reflexió sobre la tradició i la reinterpretació de l'escudella

Arrenca el Fòrum Gastronòmic de Girona amb una reflexió sobre la tradició i la reinterpretació de l'escudella

Enxampat amb un patinet capaç d'arribar als 92 km/h: el conductor anava drogat i begut

Enxampat amb un patinet capaç d'arribar als 92 km/h: el conductor anava drogat i begut

ERC desautoritza Rufián una altra vegada i rebutja un front d’esquerres: "Ens presentarem amb les nostres sigles"

ERC desautoritza Rufián una altra vegada i rebutja un front d’esquerres: "Ens presentarem amb les nostres sigles"

Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats

Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats

VÍDEO | Així és la balisa V16

Cinc nadons hospitalitzats a Espanya per intoxicació després de prendre llet de fórmula

Cinc nadons hospitalitzats a Espanya per intoxicació després de prendre llet de fórmula

La Policia Local de Llançà expulsa un home d’una propietat privada i li confisca diversos ganivets

La Policia Local de Llançà expulsa un home d’una propietat privada i li confisca diversos ganivets
Tracking Pixel Contents