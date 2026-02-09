Successos
La Policia Local de Llançà expulsa un home d’una propietat privada i li confisca diversos ganivets
Un ciutadà va avisar al cos de Policia que hi havia una persona a l'interior d'un hort situat a prop de la urbanització de Sant Carles
El dijous 5 de febrer, una persona encarregada de cuidar un hort situat a prop de la urbanització de Sant Carles de Llançà va avisar la Policia Local de la presència d’algú a l’interior de la finca, sense saber si la seva intenció era robar o ocupar l’espai, segons informa l’Ajuntament del municipi en un comunicat.
De seguida, la patrulla de servei es va desplaçar fins al lloc, on va localitzar un home de 38 anys que portava una maleta i diversos efectes personals. Durant la identificació i l’escorcoll preventiu, se li van trobar diversos ganivets, que van ser retirats per garantir la seguretat ciutadana i la dels agents intervinents. La Policia el va informar que no podia romandre dins d’una propietat privada i el va fer fora de l’espai.
L’Ajuntament de Llançà agraeix la col·laboració ciutadana i la tasca de la Policia Local, que duu a terme controls, tasques de prevenció i patrullatges per saturació a les diferents zones del municipi.
