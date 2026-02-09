Festa Major
La festa de Santa Àgata de Capmany ha tingut ambient de primavera i diverses novetats
El Tast de Vins ha servit per a estrenar l’acústica de la sala del Sindicat que ha estat dedicada a l’arquitecte Joan Antoni Rodeja Roca
La presència del celler Clos d’Agon de Calonge com a convidat especial del gran Tast de Vins de Capmany i l’estrena del nou sistema de regulació acústica de la sala gran del Sindicat el Parral, han estat dues de les novetats de les quals enguany han pogut gaudir els participants en la festa de Santa Àgata. L’altra gran novetat, respecte dels darrers anys, ha estat el bon temps: l’ambient primaveral ha acompanyat el cap de setmana, encara que la majoria d'actes s’han fet sota cobert.
Novetat amb tapes de Negret
El Tast de Vins de divendres, conduït per la sommelier Laura Masramon, va superar de llarg els dos-cents participants. Tots ells van poder conèixer les propostes dels cellers locals i les del Baix Empordà. Marc Rodà, el productor del Negret de Capmany, el recuperat nap autòcton del poble, va arrodonir el tast amb dues tapes especials: coca de nap i nap amb crema d’oli d’oliva.
Festa transversal
La festa va tenir tots els components necessaris per a complaure a totes les edats, amb la màgia de Charlotte, el ritme en directe de Sunmorenao Duo i la sempre vibrant DJ Lia Jensen. El Tast va estar acompanyat per Cece Giannotti & Aprés Minuit i les sardanes i el concert de diumenge van comptar amb La Principal de la Bisbal.
Com passa des del primer mandat democràtic del 1979, l'Ajuntament de Capmany, actualment presidit per l'alcalde Joan Fuentes, ha aprofitat la festa major per a publicar el seu llibret anual amb articles, reportatges i un resum de les activitats lúdiques i culturals que s'han fet al poble durant el darrer any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris