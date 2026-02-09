Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un ferit en bolcar un cotxe a Biure

La persona va quedar atrapada a l'interior i els Bombers la van haver d'excarcerar

Els Bombers treballant en l'accident a Biure.

Els Bombers treballant en l'accident a Biure. / Bombers

Redacció

Redacció

Biure

Un vehicle ha bolcat a l’AP-7 al seu pas per Biure i un dels tres ocupants ha resultat ferit lleu. La persona va quedar atrapada a l’interior i els Bombers la van haver d’excarcerar.

L’avís es va rebre a les 22.24 hores de diumenge i fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers. El SEM va atendre els tres ocupants.

