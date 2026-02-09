Polèmica
Expulsen un regidor de Boadella acusat d'intentar accedir a una finca privada perquè un amic seu "pogués ocupar l'habitatge"
L'acusat, Xavier Tobias, nega els fets i sosté que només volia inspeccionar l'immoble i que ho havia comunicat prèviament
Mala maror a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules després que el grup municipal de Més Boadella i les Escaules-AM, amb majoria absoluta, hagi expulsat del grup el regidor Xavier Tobias, que ha passat a l’oposició com a no adscrit. La destitució es va formalitzar el desembre passat. L’equip de govern va justificar la decisió en un comunicat en què acusa Tobias d’haver actuat "de manera unilateral, sense cap autorització ni acord municipal, intentant accedir a una finca privada de les Escaules" que, segons el consistori, havia estat prèviament tapiada. El govern municipal assegura, a més, que la finalitat era "que un amic del regidor pogués ocupar l’habitatge".
Per la seva banda, Tobias nega els fets i sosté que només volia inspeccionar l’immoble i que ho havia comunicat prèviament. També afirma que van ser l’alcalde, Jaume Jan, i la regidora Elisabet Llorente els qui van accedir a la finca sense informar ningú. Segons el regidor expulsat, el seu apartament del govern respon a discrepàncies polítiques acumulades, entre les quals destaca la seva oposició a expropiar un terreny de les Escaules proper a la casa de Llorente per habilitar-hi un aparcament.
Una actuació "del tot proporcionada"
En paral·lel, el regidor socialista Jesús Ramió, a l’oposició municipal, ha sortit en defensa de Tobias i considera que la seva actuació va ser "del tot proporcionada", atenent l’estat de l’immoble, que descriu com "en un estat d’abandonament evident i absolut". Ramió argumenta que l’objectiu era comprovar si s’hi podia estar produint alguna activitat irregular i afegeix que "no em consta cap prohibició per part de l’alcaldia d’accedir a aquest immoble abandonat, on han entrat moltes persones, inclòs l’alcalde".
"Vull manifestar la meva profunda preocupació davant la manera d’actuar de l’Ajuntament. En una democràcia local sana, el dret de petició, el dret d’accés a la informació pública i l’exercici de les funcions de control i fiscalització no només són legítims, sinó essencials", assenyala Ramió.
"Sobrecàrrega important" dels serveis administratius
L’alcalde, Jaume Jan, replica que, des de l’expulsió, Tobias ha presentat escrits "de manera reiterada i diària" sobre diversos àmbits de l’activitat municipal i que això ha provocat una "sobrecàrrega important" dels serveis administratius, que "actualment es troben col·lapsats" per donar resposta al volum de requeriments. No obstant això, Ramió matisa que el regidor demana ara sobretot els expedients en què "va col·laborar directament" quan formava part de l’equip de govern, un fet que considera "del tot lògic".
En un altre comunicat, Ramió també denuncia que el consistori atribueixi a Tobias "una conducta poc convencional" i adverteix que això pot acabar generant "un relat públic" que contribueixi a la seva deslegitimació personal i política. "Aquest tipus de dinàmiques, lluny de reforçar la institució, afebleixen la confiança ciutadana i poden derivar en una situació d’assetjament institucional incompatible amb els principis democràtics", afirma, alhora que fa una crida a la prudència.
