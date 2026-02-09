Manifestació
Els docents de l'Alt Empordà preparen talls i marxes lentes cap a Girona durant la vaga de l'11 de febrer
Aquestes accions precediran la trobada de tot el professorat a Girona a les 12 del migdia a la manifestació unitària
El passat dia 5 de febrer, els centres educatius de les comarques gironines van realitzar una assemblea per a organitzar la jornada de protesta del pròxim dimecres
Els docents de l'Alt Empordà i d'altres comarques gironines, organitzats en sectors (Figueres, Calonge, Montgrí – Verges, Sant Feliu – Vall d'Aro i Vic pels centres que venen del Ripollès), preparen talls i marxes lentes l'11 de febrer a les vies gironines. Aquestes accions precediran la trobada de tots els docents a Girona a les 12 del migdia a la manifestació unitària, segons informa en un comunicat Docents en Vaga.
El passat dia 5 de febrer, els centres educatius de les comarques gironines van fer una assemblea per a organitzar les accions per la jornada de vaga del pròxim dimecres 11. En aquesta Assemblea de Docents en Vaga van participar-hi els representants de les assemblees dels equips docents de la majoria de centres educatius.
Segons el comunicat, els docents reunits afirmen que, segons les dades aportades per cada centre, el seguiment serà, com a mínim, d’un 80%, a falta encara de tres dies. A més, han indicat que la majoria dels vaguistes estan disposats a realitzar accions per a visibilitzar les protestes. Aquests, també han insistit que l'organització de les accions estan desvinculades dels sindicats convocants. "L’actitud del Departament en aquesta negociació està sent erràtica, serveis mínims impossibles, anul·lacions de meses a darrera hora i molts de nervis. Això fa que els docents ens adonem que alguna cosa està passant i que el seguiment promet ser molt alt", han declarat els portaveus de Docents en Vaga.
També han indicat que "estem informant i implicant a tots els actors relacionats a la docència i ja estem rebent suports de les famílies i també estem convocant el Personal d'Atenció Educativa i Lleure" i és per això que consideren que "una vaga de docents demanant dignitat incumbeix a la societat sencera, ja que estem parlant de l'educació dels joves del nostre país" i que "fem vaga perquè volem una educació pública de qualitat, amb temps, recursos i condicions dignes, que posi realment els infants i joves al centre".
Motius de la vaga
La vaga convocada per tots els sindicats amb representació reclama els següents punts:
- Recuperar el poder adquisitiu perdut.
- Baixar ràtios i ampliar plantilles per poder atendre millor cada infant.
- Reduir la burocràcia que ens resta temps d’aula. Garantir equips docents estables i centres amb veu i capacitat de decisió.
- Tenir currículums consensuats amb els professionals que som a les aules.
- Millorar les condicions del personal d'atenció educativa i del personal laboral, imprescindibles per a una escola inclusiva.
