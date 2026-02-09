NECROLÒGIQUES
Successos
Crema un cotxe a Lladó i causa un foc als marges del camí
Les flames van cremar una petita àrea de vegetacIó al vial a la zona de Can Rovellat
Un turisme va quedar completament calcinat aquest diumenge al vespre després d’incendiar-se en un camí de la zona de Can Rovellat, a Lladó. Les flames també van afectar el marge i van provocar un petit foc de vegetació.
L’avís es va rebre a les 22.07 hores i fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers. Segons el cos, van cremar uns 20 metres quadrats de vegetació. Per apagar l’incendi, els efectius van treballar amb una línia d’aigua i van segellar el vehicle amb escuma.
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Miguel Mamajón, psiquiatre: 'Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d'IA i poden rebre mals consells
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
Els docents de l'Alt Empordà preparen talls i marxes lentes cap a Girona durant la vaga de l'11 de febrer
Sant Valentí a l'Alt Empordà: experiència en parella a l’spa amb massatge, jacuzzi privat i brindis amb cava
Ofert per