Successos

Crema un cotxe a Lladó i causa un foc als marges del camí

Les flames van cremar una petita àrea de vegetacIó al vial a la zona de Can Rovellat

El vehicle calcinat després de l'incendi, a Lladó.

El vehicle calcinat després de l'incendi, a Lladó. / Bombers

Redacció

Redacció

Lladó

Un turisme va quedar completament calcinat aquest diumenge al vespre després d’incendiar-se en un camí de la zona de Can Rovellat, a Lladó. Les flames també van afectar el marge i van provocar un petit foc de vegetació.

L’avís es va rebre a les 22.07 hores i fins al lloc s’hi va desplaçar una dotació dels Bombers. Segons el cos, van cremar uns 20 metres quadrats de vegetació. Per apagar l’incendi, els efectius van treballar amb una línia d’aigua i van segellar el vehicle amb escuma.

TEMES

