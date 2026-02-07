Solidaritat
La Cursa 'Vilafant en marxa contra el càncer' torna amb la seva edició solidària a l'Alt Empordà
Organitzada per Voluntaris Contra el Càncer, se celebra aquest diumenge i ofereix dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres
La recaptació es destinarà a l’Associació contra el càncer de la localitat
Vilafant torna a ser l’escenari de la solidaritat i l’esport el diumenge 8 de febrer amb la celebració de la XI edició de la Cursa Vilafant en marxa contra el càncer. L’esdeveniment, ja consolidat al calendari esportiu de l’Alt Empordà, manté el seu caràcter totalment solidari i destinarà la recaptació íntegra a l’Associació contra el càncer a Vilafant. La cursa l'organitzat Voluntaris Contra el Càncer de Vilafant.
Samarreta commemorativa
La cursa arrenca a les 10 del matí des de la Piscina Municipal i ofereix dues distàncies adaptades a diferents nivells: un recorregut de 5 quilòmetres i un altre de 10 quilòmetres, més exigent. La participació requereix inscripció prèvia, amb un preu d’11 euros per als majors d’onze anys. Els participants rebran avituallament, amb botifarrada i fruita per a tothom, i els primers 700 inscrits majors d’onze anys obtindran una samarreta commemorativa de l’11a edició.
Més enllà de la competició esportiva, la jornada es planteja com una festa popular oberta a tota la ciutadania. La sortida estarà animada per la batucada de Tramuntakada, i al llarg del matí hi haurà sessions de zumba, un taller de maquillatge, animació musical amb DJ Xavi Buixó i DJ Alegre, i una cloenda amb l’actuació de la Colla Castellera de Figueres.hjj
