Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per "dignificar" la memòria de l'exili republicà
És un traçat circular de 14 quilòmetres, amb vuit senyals informatius de contingut històric
ACN
El Govern ha inaugurat la primera ruta transfronterera de memòria democràtica que connecta el coll de Lli i el coll de Manrella i travessa els municipis de La Vajol (Alt Empordà) i Morellàs i les Illes (Vallespir). El recorregut, de traçat circular i 14 quilòmetres, compta amb vuit senyals informatius amb continguts històrics sobre l'exili republicà del 1939 i el paper de la frontera com a espai de pas, de lluita i de refugi. Segons el conseller Espadaler, la senyalització serveix per "dignificar la memòria del que va passar i per transmetre-ho a les persones joves". L'acte d'inauguració d'aquest dissabte s'ha emmarcat en el Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, que se celebra el 5 de febrer.
El projecte inclou vuit senyals informatius amb continguts històrics i setze senyals direccionals, amb textos en català i francès, així com codis QR que permeten accedir a les traduccions en castellà i anglès. Es tracta de la primera vegada que s'implanta una senyalització transfronterera amb el disseny unificat de la Xarxa d'Espais de Memòria del Memorial Democràtic.
L'acte inaugural ha estat presidit pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, que ha destacat que la nova senyalització "serveix per dignificar la memòria de les persones que van marxar a l'exili per aquests camins i per transmetre a les generacions més joves el que va passar". Segons el conseller, es tracta d'una memòria necessària per entendre que "la democràcia no ha estat regalada i cal defensar-la cada dia". Espadaler també ha remarcat el valor de la cooperació institucional entre administracions i entitats memorialistes com a eina clau per avançar en la memòria democràtica amb l'objectiu del "mai més".
L'acte ha comptat amb el testimoni de Joan Pacheco, un gironí de 95 anys, que ha relatat com a travessar aquesta mateixa ruta amb els seus pares l'any 1939, quan tenia vuit anys, camí a l'exili.
La inauguració, que també ha comptat amb diferents autoritats, com l'alcalde de la Vajol, Joaquim Morillo i el de Morellàs i les Illes, Jean Vila, s'ha emmarcat en la commemoració del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, que se celebra cada 5 de febrer per recordar la sortida cap a l'exili de les principals autoritats republicanes al final de la Guerra Civil.
La nova ruta forma part del projecte europeu EXILIS 1936-1946, una iniciativa de cooperació transfronterera finançada en un 65% pel programa Interreg-POCTEFA 2021-2027, que promou accions conjuntes en els àmbits de la memòria democràtica, la cultura i el desenvolupament territorial.
