Educació
Un escape room de prevenció del consum de drogues mobilitza 296 alumnes
L'activitat, impulsada per l'Àrea de Joventut dins del programa Fem Salut, s'ha fet a les portes del Carnaval
Un total de 296 alumnes de secundària de Roses van participar divendres al matí en una activitat lúdica organitzada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, dirigida a la prevenció del consum de drogues i alcohol. La iniciativa va consistir en un scape room en què els i les joves havien de superar proves i preguntes, i es va fer coincidir amb l’època de Carnaval, que se celebrarà a la població entre el 12 i el 16 de febrer, tot i transmetre un missatge aplicable al llarg de tot l’any.
L’activitat, emmarcada dins del programa Fem Salut impulsat cada curs per l’Àrea de Joventut, va ser un escape room ideat especialment per complir els objectius marcats. Guiats per una aplicació mòbil, els i les joves van haver de seguir pistes, desxifrar preguntes geolocalitzades i realitzar proves físiques, sota el marc comú de la prevenció en el consum de drogues i alcohol.
Per al bon desenvolupament del joc, es va dur a terme en dues sessions: una primera amb 184 alumnes del Centre Escolar Empordà i de l’institut Cap Norfeu, i una segona amb 112 alumnes de l’institut Illa de Rodes.
La regidora de Joventut, Ester Navas, explica que “treballem perquè la prevenció arribi al jovent d’una manera entenedora, participativa i adaptada a la seva realitat”. Segons assenyala, propostes com aquest escape room permeten abordar qüestions complexes a través d’una experiència lúdica, però amb un rerefons clarament educatiu i preventiu.
Navas també remarca que “la diversió no ha d’anar necessàriament associada al consum d’alcohol o altres drogues” i defensa que hi ha múltiples maneres de gaudir del temps lliure apostant per hàbits saludables, el respecte a un mateix i als altres i el benestar emocional.
La regidora també remarca que “aquest tipus d’accions preventives són clau per acompanyar el jovent” en una etapa vital en què es construeixen valors, actituds i comportaments que tindran un impacte directe en el seu futur.
D’aquesta manera, a través d’una proposta dinàmica, participativa i vivencial, s'ha volgut conscienciar el jovent sobre les problemàtiques i conseqüències que comporta el consum de drogues, tant des del punt de vista de la salut com en l’àmbit social i emocional.
Fem Salut, un programa que fa reflexionar i debatre el jovent
Aquesta proposta s'ha emmarcat en el programa Salut Jove que l’Àrea de Joventut ofereix als instituts rosincs al llarg del curs, reforçant la tasca que aquests fan en matèria de promoció d’hàbits saludables.
El programa ha inclòs dinàmiques participatives que permeten abordar qüestions com els hàbits de vida saludables, els trastorns de la conducta alimentària o les addiccions, amb l’objectiu de facilitar la informació necessària perquè cada jove prengui les millors decisions pel que fa a la seva salut i pugui identificar situacions de risc o vulnerabilitat.
