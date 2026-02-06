Festa Major
El popular Tast de Vins de Capmany clica l'ull al Baix Empordà
La trobada vinícola, la més multitudinària de l'Empordà, obre amb novetats, aquest divendres, la Festa Major de Santa Àgata
El Tast de Vins de Capmany s’ha convertit, aquests darrers anys, en el punt d’inici del programa d’actes de la seva Festa Major de Santa Àgata. El poble defensa així el fet que és el municipi amb més cellers emparats pel segell de la DO Empordà. Més de dues-centes persones podran tastar, aquest divendres, nou vins de les diferents varietats dels cellers locals i, com en anys anteriors, amb la presència d’un celler convidat, que enguany és el Clos d’Agon de Calonge.
"No és cap invitació casual, hem volgut aprofundir en l’agermanament entre l’Alt i el Baix Empordà i la presència del Clos d’Agon a la nostra festa del vi és una bona manera de fer-ho", diu l’alcalde Joan Fuentes.
Acústica millorada
El tast comptarà amb el guiatge de la sommelier Laura Masramon i l’acompanyament musical de Cece Giannotti & Aprés Minuit. L’activitat enològica tindrà una novetat molt important, ja que la sala gran del Sindicat el Parral, que porta el nom de l’arquitecte Joan Antoni Rodeja, estrena un nou sistema acústic que evita les ressonàncies de la que va ser la primera cooperativa de la comarca. El tast de nou vins anirà acompanyat per productes variats, entre ells el famós Negret, el recuperat nap negre de Capmany, una de les grans referències de la gastronomia empordanesa. L’entrada en el tast val 35 euros i s’ha de formalitzar a l’avançada a través de les xarxes socials municipals.
Actes festius
La Festa de Santa Àgata continuarà, dissabte a la tarda, amb un espectacle infantil a càrrec de la Maga Charlotte. Es fa a la Societat la Fraternal a partir de les cinc de la tarda. El mateix indret acollirà lai Nit Jove, amb l’actuació en directe de Sunmorenao Duo i la sempre vibrant DJ Lia Jensen.
Diumenge, a les onze se celebrarà la missa en honor a la patrona Santa Àgata. Després, hi haurà sardanes al Sindicat, amb la Principal de la Bisbal. La mateixa orquestra, fidel acompanyant de la festa capmanyenca durant anys, oferirà el concert de la tarda a la Societat, que serà de pagament (5 euros).
