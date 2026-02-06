Protesta
Els pagesos de l'Empordà fan via cap a Barcelona i posen a prova la mobilitat enmig de la crisi a Rodalies
El Gremi de la Pagesia diu que per "solidaritat" evitaran "molestar més del compte" i garanteixen l'accés a la ciutat
Les mobilitzacions del pagesos de l'Empordà i de tot Catalunya fan via cap a Barcelona des de primera hora del matí i posen a prova la mobilitat enmig de la crisi a Rodalies. Els més matiners han estat els de Girona, que cap a les 7 hores han plantat una vintena de tractors acompanyats de diversos cotxes, que han agafat carreteres secundàries i es trobaran amb la columna d'Osona, del Bages i la del Vallès a la C-17 a Granollers. A Tarragona, una quarantena de pagesos en cotxes han sortit cap a les 8h. Al Bages, diversos tractors han sortit cap a les 9h.
El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha assegurat que per "solidaritat" amb els problemes de mobilitat evitaran "molestar més del compte" i garanteixen que els cotxes podran accedir a la capital catalana.
Segons han explicat els pagesos, a l'hora d'entrar a Barcelona hi haurà una columna que ho farà per la Meridiana i una altra pels túnels de Vallvidrera i la Via Augusta.
