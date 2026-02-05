Vins
Premien a la Barcelona Wine Week el Gneis de Masia Serra, el vi que va fer sortir el celler de la DO Empordà
El 2 de febrer va rebre el Premi Identitat Vitivinícola 2026 que destaca vins i cellers especialment representatius de la qualitat i la identitat del seu territori
El celler Masia Serra de Cantallops va rebre el 2 de febrer el Premi Identitat Vitivinícola 2026 a la fira Barcelona Wine Week. Aquest reconeixement destaca vins i cellers especialment representatius de la qualitat i la identitat del seu territori, en el seu cas, de l'Empordà. En concret han destacat el vi Gneis, per la seva capacitat d’envelliment i la seva fidel representació de la idiosincràsia del territori."Estem profundament orgullosos d’aquesta distinció per a un dels nostres vins insígnia", declaren des del celler.
El celler va ser notícia el mes de novembre passat quan va anunciar la seva sortida de la Denominació d'Origen Empordà, després que aquest vi que el Gneis 2015 fos desqualificat pel consorci d’inspecció i control, l’òrgan responsable de supervisar que els vins de la DO compleixin el Plec de Condicions de la DO Empordà. Gneis 2015 és un vi de guarda, complex i profund, reconegut durant anys per professionals i amants del vi, i fins l'any passat s’havia comercialitzat sota el paraigua de la DO Empordà amb excel·lents valoracions."Des del 1996, treballem amb passió per elaborar vins que expressin la força, la mineralitat i la singularitat del nostre territori. El Gneis 2015 representa aquest esperit: un vi que transmet el pas del temps, la textura de la pedra i la memòria del sòl empordanès", explicaven des del celler a aquest diari.
Aquest premi forma part de la Guía de Vinos 2026, dirigida per Lluís Tolosa, expert en vins i enoturisme, i escrita també per Ferran Centelles, Meritxell Falgueras, María José Huertas, Alicia Estrada i Zoltan Csaba. Reuneix una selecció de 100 vins imprescindibles, basada en criteris de qualitat, originalitat i relació qualitat-preu, dels quals només se'n premien 11 que representen el més autèntic del territori.
El celler
Masia Serra és un celler situat al petit poble de Cantallops, just al cor de l’Empordà. És fruit d’una tradició familiar que emergeix amb força l’any 1996, quan Jaume Serra i Sílvia Vilà, després d’acabar els seus estudis d’Enologia i d’Econòmiques respectivament, van decidir engegar la seva pròpia aventura vitivinícola i projecte de vida, començant a elaborar unes poques ampolles de la petita vinya de garnatxa negra que havia plantat l’avi d’en Jaume l’any 1961. El seu pas per l’emblemàtic Châteaux Pêtrus a Bourdeaux, va marcar el camí que volien seguir des dels seus inicis.
