Gastronomia
L'Oli de l'Empordà, un dels protagonistes del Fòrum Gastronòmic de Girona
La xef Sara Martínez farà un showcooking amb quatre olis diferents, moderat per Clara Antúnez a la Barra Tradició, un espai dedicat a la cuina d’arrel
L'Oli de l'Empordà serà un dels protagonistes de la nova edició del Fòrum Gastronòmic de Girona que tindrà lloc els dies 9,10 i 11 de febrer al Palau de Fires i a la zona de la Devesa. Com a col·laborador oficial, els olis d'oliva verge extra dels quatre productors de l'Oli de l'Empordà s'utilitzaran tant al restaurant com als espais on es desenvolupen les activitats, reforçant el seu paper com a element clau de la gastronomia del territori.
La seva presència destacarà des del dilluns 9 de febrer, d'11.50 h a 12.30 h, amb el showcooking “L’Oli de l’Empordà, el protagonista a la cuina”, una sessió en què la xef Sara Martínez prepararà quatre tasts amb olis de quatre productors diferents de la DOP Oli de l'Empordà: ADN Argudell, Oli de Pau d’Empordàlia, Oli Pedrigolet i Or de l’Albera. L'activitat estarà moderada per Clara Antúnez, sommelier i divulgadora gastronòmica i es durà a terme a la Barra Tradició, un espai concebut com un homenatge a la cuina d’arrel i al patrimoni gastronòmic del territori.
En aquest 12è Fòrum Gastronòmic de Girona, repeteix per segona edició i amb el doble de referències l'Espai Oli, dedicat a la divulgació i degustació de l'oli d'oliva. L'espai, de tast lliure amb fitxes tècniques explicatives de cada oli, posarà en valor tres elements essencials de la nostra cultura gastronòmica, el pa, l’oli d’oliva i la sal. En total, els assistents podran conèixer 45 referències catalanes i dues més de Grècia i Jaén. Estarà ubicat al primer pis del Palau de Fires i comptarà amb un aroma bar.
Quatre varietats
L’oli d’oliva verge extra de la Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà és un oli elaborat a partir de les 3 varietats autòctones i exclusives de la zona DOP (argudell, curivell i llei de Cadaqués) i una varietat tradicional (arbequina) que es conrea en la zona des del segle XVIII. La varietat argudell és la majoritària i la que dona la personalitat a l’oli. Actualment, unes 900 hectàrees estan adscrites a la denominació. La zona de cultiu es concentra en terrenys de sòls pobres: la serra de l’Albera i la serra de Rodes, al nord; i el Montgrí i les Gavarres, al sud.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin