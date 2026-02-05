Pàrquing
En marxa un nou sistema d'estacionament automatitzat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Els veïns dels municipis del parc i els socis de IAEDEN i Amics dels Aiguamolls i del Patrimoni Natural de l’Empordà hi poden accedir de franc
El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ha implementat un sistema modernitzat d'estacionament al Centre d'Informació del Cortalet, un dels punts d'accés més importants al parc. Aquest sistema, que s'assembla al que ja s'ha aplicat en altres parcs naturals, automatitza el procés de pagament per estacionar, millorant la gestió i l'eficiència de la zona d'aparcament. A més, permet una supervisió constant durant les 24 hores del dia, assegurant la seguretat del lloc.
Els preus de l'estacionament varien entre 2 i 8 euros, segons el tipus de vehicle, amb una tarifa base que cobreix dues hores d'estacionament. També s'ofereixen descomptes si l'estada és superior a dues hores, així com abonaments per a un període de sis mesos (20 €) o un any (40 €). Les persones que visquin als municipis del parc o siguin sòcies de les entitats IAEDEN i Amics dels Aiguamolls poden aparcar-hi de manera gratuïta.
Els ingressos generats amb aquest sistema seran destinats al manteniment i conservació del parc, així com a la millora de les instal·lacions i itineraris. Aquesta mesura també forma part d'una estratègia per millorar l'accessibilitat i la sostenibilitat del parc, que l'any passat va rebre aproximadament 300.000 visitants.
