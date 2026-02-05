Solidaritat
La Creu Roja a Figueres-L'Escala-La Jonquera garanteix joguines noves a 190 infants en situació d'extrema vulnerabilitat
L'entitat ha repartit 570 joguines noves, no bèl·liques i no sexistes
La Creu Roja Figueres-L'Escala- La Jonquera ha tancat la Campanya de la Joguina Educativa 2025, garantint que 190 infants de la comarca hagin rebut 570 joguines noves, no bèl·liques i no sexistes. Totes les joguines han estat seleccionades per fomentar el joc creatiu, simbòlic i educatiu, i per contribuir al desenvolupament personal i emocional dels més petits.
La Creu Roja destaca un any més el paper imprescindible del voluntariat -amb la participació de 28 persones- així com la col·laboració d’escoles, de l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de La Jonquera, empreses com Tecnimoto i Unió de Pagesos, entitats com l'Associació de Veïns Rally Sud, El Dofí, Salut Mental de l'Hospital de Figueres i INS Narcís Monturiol, i particulars que també han fet donacions de joguines.
Remarquen que gràcies a la seva implicació s’ha assegurat que cada infant hagi disposat de tres joguines adaptades a la seva edat i necessitats educatives.
La Creu Roja remarca el compromís per garantir que cap infant es quedi sense joguina, especialment en un context d’augment de la vulnerabilitat social a la comarca.
