Caos ferroviari

Retards d'una hora a la línia Portbou-Barcelona per les limitacions de velocitat

Es manté el servei alternatiu en autobús entre Figueres i Portbou tot i que està previst que els trens de la l'R11 funcioni en tot el seu recorregut

A les línies l'R14, l'R15 i l'R16 hi ha demores de 40 minuts i de 30 minuts a l'RT2

L'estació de trens de Figueres amb gent esperant

L'estació de trens de Figueres amb gent esperant / Gerard Vilà / ACN

Redacció

Redacció

Figueres

Les limitacions de velocitat a la xarxa de Rodalies segueixen provocant retards aquest dimecres a la tarda. En concret, hi ha demores que poden superar l'hora a l'R11, la línia que va de Portbou a Barcelona, els 40 minuts a les línies R14, R15 i R16, i els 30 minuts a l’RT2, segons ha informat Renfe.

Aquesta situació es repeteix els darrers dies derivat de les actuacions que s'estan fent en diversos punts i les limitacions establertes. A partir d’aquí, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou, tot i que es manté un servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou. Tot i que les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin en tren en tot el seu recorregut.

Renfe treballa aquest dimecres per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l'R4 i per complir “en la mesura del possible” els horaris en els regionals, segons ha indicat a primera hora del matí el portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. A més, i a banda de l'ampliació a l'R8, s’ofereix un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.

La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.

  1. Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
  2. M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
  5. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  6. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  7. Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
  8. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

