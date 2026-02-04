Caos ferroviari
Retards d'una hora a la línia Portbou-Barcelona per les limitacions de velocitat
Es manté el servei alternatiu en autobús entre Figueres i Portbou tot i que està previst que els trens de la l'R11 funcioni en tot el seu recorregut
A les línies l'R14, l'R15 i l'R16 hi ha demores de 40 minuts i de 30 minuts a l'RT2
Les limitacions de velocitat a la xarxa de Rodalies segueixen provocant retards aquest dimecres a la tarda. En concret, hi ha demores que poden superar l'hora a l'R11, la línia que va de Portbou a Barcelona, els 40 minuts a les línies R14, R15 i R16, i els 30 minuts a l’RT2, segons ha informat Renfe.
Aquesta situació es repeteix els darrers dies derivat de les actuacions que s'estan fent en diversos punts i les limitacions establertes. A partir d’aquí, l’RG1 manté la circulació en tren entre Maçanet-Massanes i Portbou, tot i que es manté un servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou. Tot i que les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin en tren en tot el seu recorregut.
Renfe treballa aquest dimecres per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l'R4 i per complir “en la mesura del possible” els horaris en els regionals, segons ha indicat a primera hora del matí el portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. A més, i a banda de l'ampliació a l'R8, s’ofereix un servei d'autobús addicional entre Valls i Camp de Tarragona al matí i a la tarda que enllaça amb el Mitjana Distància per anar a Barcelona.
La línia R3 presta servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà, derivat de les obres programades de desdoblament de via que s’executen des del mes d’octubre.
