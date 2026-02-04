La Jonquera
El Portús, primera APEU de Catalunya: "Volem convertir-lo en un centre comercial a l'aire lliure"
Amb una inversió de 742.000 euros, l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana ha estat impulsada per l'Ajuntament amb 129 comerciants de la zona
Amb una inversió de 742.000 euros, el barri del Portús de la Jonquera és oficialment la primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) de comerç de Catalunya. Sota el lema "El Portús Shopping Village", la iniciativa ha estat impulsada per l'Ajuntament amb 129 comerciants de la zona amb un clar objectiu: reforçar l'atractiu de la zona per a visitants i clients, així com ordenar i professionalitzar la gestió de l'espai comercial, sumant esforços entre comerços, propietaris i Ajuntament. "Volem convertir el lloc en un centre comercial a l'aire lliure, singular, atractiu i de referència en l'àmbit transfronterer", ha destacat l'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, durant la presentació del projecte, celebrada aquest dimecres al matí.
Millores en vigilància i seguretat
Per la seva banda, el president executiu del Grup Tramuntana, Xim Raurich, ha afegit que també servirà per "reclamar millores en àmbits com la vigilància i la seguretat". El projecte té cinc anys de vigència i el pla d'acció s'articula a partir de tres grans objectius: "Un Portús més actiu, més accessible i més promocionat".
L'APEU s'ha promogut amb el suport de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Jonquera, encapçalada per la regidora Lluïsa Macias, i la col·laboració de la tècnica de l'àrea. La implicació municipal ha permès coordinar el procés, donar suport als drets de possessió i facilitar els tràmits necessaris perquè el projecte tiri endavant amb garanties.
El ple municipal de la Jonquera ha avalat per unanimitat la seva creació, i ara s'engegaran els tràmits per registrar-se com a entitat jurídica, procés que durarà uns tres mesos.
