NECROLÒGIQUES
Els efectes de la pluja
L'estany del Far d'Empordà reapareix gràcies a les darreres pluges
L’historiador Josep Matas en el seu llibre Els estanys eixuts recorda: "Al poble del Far ocupa un puig molt a la vora del qual havien existit, fins no fa massa, dos estanyols de reduïdes dimensions"
El Far d’Empordà té els antics estanys enaiguats després de les pluges de desembre i gener. L’historiador Josep Matas en el seu llibre Els estanys eixuts recorda: "Al poble del Far ocupa un puig molt a la vora del qual havien existit, fins no fa massa, dos estanyols de reduïdes dimensions, que es formen fàcilment quan les pluges superen la normalitat. El més petit quedava situat al sud-oest i es coneix pel nom d’estany de l’Oliva. L’altre era més gran —el de la foto—, però no superava les 15 vessanes: es trobava al sud-est de la vila".
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Veïns al límit a Empuriabrava: ocupacions, baralles i insalubritat agreugen la crisi al Santo Domingo
- El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: 'És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
Formar professionals amb esperit crític i valors ètics és una responsabilitat universitària davant de l’avenç tecnològic
Contenido ofrecido por