Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala

S'han iniciat treballs de reparació de la tanca i la passera de fusta que comunica la plaça Neàpolis i la platja del Moll Grec

La passera del passeig d'Empúries de l'Escala

La passera del passeig d'Empúries de l'Escala / Ajuntament de l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala inverteix 60.000 euros en la reparació de la tanca i la passera de fusta del passeig d'Empúries que comunica la plaça Neàpolis i la platja del Moll Grec. Aquesta es va construir el 1992, en un lateral de la duna litoral i s'havia anat deteriorant els darrers anys, ja que el contacte de la sorra amb la fusta fa que aquesta es podreixi amb més facilitat.

Abans d'aquesta rehabilitació més profunda s'havien fet nombroses actuacions puntuals. Els treballs consistiran a posar una base sintètica sota les noves travesses de fusta per tal d'intentar donar solució a la problemàtica. També s'eliminen les darreres reparacions d'urgència amb formigó que hi havia en alguns punts. A més, també es repararan les tanques de fusta que separen el camí de la duna litoral, que també estaven trencades en alguns punts. D'altra banda, també es restaurarà la tanca de fusta que hi ha a la banda nord de Sant Martí d'Empúries.

Notícies relacionades i més

Les actuacions van començar la setmana passada i està previst que s'acabin el mes de març. "Esperem que amb aquesta actuació amb més profunditat es pugui allargar la durada de les travesses d'aquesta passera, que realment és un punt molt utilitzat per les persones que passegen pel passeig d'Empúries", remarca el regidor d'Infraestructures, Rafel López.

