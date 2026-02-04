Successos
Enxampen dos conductors amb droga a la frontera: un amb marihuana al Pertús i l'altre transportant cocaïna des de Girona
Els agents de duanes francesos intercepten els carregaments en un sol dia
Els agents de duanes francesos han enxampat dos conductors traginant droga: un al Pertús amb 108 quilos de marihuana i l'altre provenint de Girona amb 2,74 quilos de cocaïna. Ambdós fets van ser el mateix dia 26 de gener a través de controls realitzats als principals eixos de circulació transfronterers.
A primera hora del dia, al peatge del Pertús, en direcció cap a França, els agents de la brigada de vigilància interior (BSI) van realitzar un control rutinari d’un camió matriculat a Bulgària, conduït per un ciutadà d’aquella nacionalitat. En detectar diverses incoherències en les respostes del conductor, es van decidir fer una revisió exhaustiva de la càrrega, caixes d'Amazon. Aquesta inspecció va permetre descobrir nou caixes plenes de bosses al buit amb herba de cànnabis. Després de realitzar la pesada a la seu de la unitat, es va confirmar que el pes total de la marihuana confiscada era de 108 quilos.
El conductor va ser detingut i entregat a l'antena de l’Oficina d'Antiestupefaents (OFAST) de Perpinyà. L'arrestat va comparèixer davant del tribunal judicial de Perpinyà, va ser declarat culpable i condemnat a una multa duanera de 189.000 euros, sense pena de presó.
Cocaïna oculta al motor des de Girona
Més tard aquell mateix dia, cap a un quart de sis, un equip de Narbona va interceptar un vehicle Volkswagen Golf, matriculat a França, a l'autovia A9 a l'altura de Bages, en direcció sud–nord. El conductor, de nacionalitat albanesa i que viatjava sol, va assegurar que feia un trajecte entre Girona i Vannes.
Els agents van seguir amb el control a la seu de la unitat, on un gos de la policia va marcar de forma positiva el compartiment motor del vehicle. Una revisió minuciosa va permetre descobrir tres blocs de cocaïna, embassats al buit i amagats dins d’una bateria buidada. El pes total de la droga confiscada va pujar a 2,74 quilos.
Seguint les instruccions de la fiscalia, l'individu va ser detingut i també va ser entregat a l'antena de l’OFAST de Perpinyà. El 29 de gener de 2026, va ser condemnat a 20 mesos de presó amb ingrés immediat i a una multa de 137.000 euros, informen des de la Duana francesa.
