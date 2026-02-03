Denúncia
Veïns al límit a Empuriabrava: ocupacions, baralles i insalubritat agreugen la crisi al Santo Domingo
Després de mesos sense solució, els residents denuncien que la situació és insostenible i cada dia més greu
La problemàtica arriba al ple municipal: mentre l’Ajuntament estudia mesures i l’oposició reclama actuacions urgents
"No podem entrar ni sortir tranquils. Cada dia, quan arribo a casa, he de trucar a la meva mare o a una amiga només per sentir-me segura abans d’entrar al pis", explica una veïna de l’edifici Santo Domingo II d’Empuriabrava. Des de juliol, els residents denuncien una situació d’inseguretat creixent que ha alterat completament la seva vida quotidiana. La por constant davant les baralles i les ocupacions ha empitjorat amb el temps, generant un clima de tensió permanent que fa difícil portar una vida normal, asseguren.
Recentment, els veïns es van mobilitzar per denunciar la gravetat del problema. En una reunió amb representants de diverses comunitats de veïns i veïnes d’Empuriabrava en la qual també van participar els grups de l’oposició a l’Ajuntament, la problemàtica va centrar gran part del debat.
Problemàtica al ple
Durant la trobada, es van recollir les preocupacions dels residents i es va acordar traslladar-les al ple municipal de dijous passat, amb l’objectiu d’obtenir una resposta institucional i una implicació més gran del govern local en l’adopció de mesures que posin fi a la inseguretat al bloc. "El matí del dia del ple, l’alcaldessa Anna Massot va convocar els veïns a una reunió que esperàvem des de feia mesos", expliquen els residents.
Els veïns assenyalen que, durant la trobada, Massot els va indicar que l’expropiació dels pisos podria ser una opció de futur, amb la finalitat de construir-hi nous habitatges. Tot i això, durant la sessió plenària, quan els grups de l’oposició van preguntar sobre aquesta qüestió, "va negar aquesta possibilitat", segons ha indicat Agustí Ayats (Som Empuriabrava i Castelló).
Durant el ple municipal, l’alcaldessa Anna Massot ha assegurat que l’Ajuntament fa temps que treballa perquè els vials passin a ser de titularitat pública, un pas clau per poder actuar amb més marge a la zona. Segons ha indicat, "a la reunió amb els veïns –que s’havia reprogramat en diverses ocasions– es van posar sobre la taula diferents opcions, entre elles la cessió voluntària dels espais per part dels propietaris, ja que actualment hi ha limitacions d’actuació perquè es tracta de terrenys privats".
Massot ha reconegut que la situació és "molt complexa" i que "no està controlada", però ha remarcat que el govern municipal hi està treballant des de fa temps. També ha destacat que s’ha intensificat la presència policial amb un enfocament preventiu, admetent que existeix una problemàtica real de seguretat.
Pel que fa a la possibilitat d’una expropiació, ha indicat que no és una de les opcions que s’han plantejat, tot i que ha subratllat que cal consensuar mesures entre totes les parts per trobar una solució definitiva.
Insalubritat i danys
Els residents expliquen que la convivència amb els ocupants fa temps que ha afectat la seva rutina i seguretat, una situació que no ha fet més que agreujar-se. Durant l’agost de l'any passat, alguns pisos van quedar temporalment buits després d’un judici, però van ser ocupats de nou poc després. Altres habitatges, encara llogats, han estat objecte d’intents d’intrusió i robatoris, amb intervencions puntuals de la policia que, segons denuncien els veïns, només actua quan truquen.
Els veïns assenyalen que "entre els blocs 1, 2, 3 i el 5 hi ha un carrer completament monopolitzat per una persona a qui anomenen El xatarrero, que controla l’espai i que, a més, propicia la insalubritat a la zona". Aquest problema se suma als danys que pateix l’edifici, com ara vidres trencats, portes i finestres malmeses, pudors de gats i presència d’insectes dins dels pisos.
Segons denuncien, els pisos ocupats generen conflictes constants i baralles entre els mateixos ocupants, una situació que obliga els veïns i l’administrador a tapiar habitatges buits i reforçar la seguretat de manera continuada.
Viure amb la por al cos
Els residents expliquen que la por condiciona fortament la seva vida diària, fins al punt que activitats habituals com pujar la compra, treure el gos o anar al supermercat s’han convertit en un repte. "Cada cop és el mateix ritual: obro la porta, poso la clau, tanco amb l’alarma activada i després la desactivo només per sentir-me segura", relata una de les veïnes.
Segons els veïns, actualment hi ha uns cinc pisos ocupats al bloc, així com altres ocupacions en baixos d’edificis propers, amb persones que generen conflictes diaris. La problemàtica, però, s’estén més enllà de l’edifici Santo Domingo, ja que, tal com apunta el regidor Agustí Ayats, afecta tot el sector Delta Muga.
La frustració creix "perquè les instàncies i reclamacions a l’Ajuntament no han tingut resposta fins ara", i no descarten fer mobilitzacions si no s’atén la seva situació d’inseguretat. Els veïns conclouen que la situació ha arribat a un punt crític: "Necessitem sentir-nos protegits, poder sortir al carrer sense por i viure en pau al nostre propi domicili", reiteren.
Per la seva banda, Ayats remarca que tots els grups de l’oposició s’han unit per fer front a aquesta situació crítica: "En aquest espai coincideixen tres problemes principals: un problema de seguretat, un problema urbanístic i de gestió —relacionat amb la cessió de la part pública a l’Ajuntament— i un problema de salubritat vinculat a l’acumulació de residus, on una persona ha convertit l’espai en una mena de deixalleria privada".
Segons Ayats, "observem una manca d’actuació clara i de mesures concretes, fet que ens fa pensar que aquest govern no considera la resolució del problema una prioritat. Es tracta d’una situació molt greu que, en última instància, perjudica tot Empuriabrava".
Subscriu-te per seguir llegint
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- AP-7: una autopista per repensar
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat