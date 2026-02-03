Reconeixement
El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin
El xef Santi Valls va recollir la placa i la jaqueta de cuiner a Madrid
El Restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys, amb el xef Santi Valls al capdavant, ha estat inclòs en la llista Bib Gourmand 2026 de la Guia Michelin. Valls va recollir la placa i la jaqueta de cuiner a Madrid.
El Bib Gourmand és una distinció de la Guia Michelin creada el 1997 per destacar restaurants que ofereixen menjar de gran qualitat a preus especialment atractius, és a dir, una excel·lent relació qualitat-preu. Tot i que el llindar econòmic pot variar lleugerament segons el país (en funció del cost de vida), els inspectors apliquen el mateix criteri arreu del món: identificar llocs on es menja molt bé sense gastar de més.
Segons expliquen des de la Guia Michelin, no hi ha una fórmula única per obtenir-lo, i entre els milers d’establiments reconeguts hi conviuen propostes molt diverses, des de cuines tradicionals fins a interpretacions contemporànies, però amb un tret comú: una cuina generalment més senzilla, sense grans artificis ni ingredients excepcionalment exclusius, que deixa la sensació d’haver menjat de meravella a un preu raonable.
