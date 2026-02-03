Successos
Quatre detinguts i més de 70 identificats en dos dispositius Kanpai a Empuriabrava
L'acció contra la multireincidència es va desplegar divendres amb inspeccions a un bar de shishes i una perruqueria i controls a la via pública en zones amb concentració de delictes
Dos dispositius policials del pla Kanpai, pensat per pressionar la delinqüència multireincident i reforçar la seguretat ciutadana, es van desplegar divendres passat a Empuriabrava. Els operatius van combinar inspeccions a establiments amb controls a la via pública i actuacions vinculades també a estrangeria.
A Empuriabrava, el dispositiu es va fer amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil i va incloure l’entrada i inspecció d’un bar de shishes pels volts de l'una de la matinada, a més de controls de pas. Dins del local, els agents van fer 45 identificacions -14 de -amb antecedents- i van acabar amb tres detinguts per qüestions relacionades amb estrangeria.
També es van aixecar dues denúncies per tinença de substàncies i per portar arma blanca, i es van tramitar quatre denúncies contra l’establiment: una per infracció administrativa i tres més per incompliments vinculats a protecció de dades i a la normativa i mesures sanitàries sobre el consum de tabac, segons la Policia Local.
La part de control a la via pública va deixar nou identificats més, tots amb antecedents, i dues denúncies addicionals per tinença de substàncies.
Pla Kanpai
El pla Kanpai, liderat pels Mossos i desplegat amb suport d’altres cossos, s’està activant de manera periòdica en municipis amb problemàtica de delinqüència reiterada i en zones d’oci o establiments sota el radar policial, amb una combinació de controls d’identitat, inspeccions i denúncies administratives.
