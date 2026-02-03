Solidaritat
El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
La recaptació és el resultat de la campanya solidària de Nadal al centre comercial, que va reunir 3.581 respostes en un joc interactiu.
El Centre Comercial Gran Jonquera ha entregat una donació de 7.162 euros a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. La recaptació correspon a la campanya solidària impulsada conjuntament per les dues entitats i que va finalitzar el 7 de gener. La xifra supera l’estimació inicial de 6.000 euros i es destinarà a la millora de les instal·lacions de l’àrea de pediatria del centre, així com a altres projectes vinculats a aquest servei.
Durant la iniciativa, un estand instal·lat al Centre Comercial Gran Jonquera va recollir un total de 3.581 respostes per part dels visitants. La dinàmica consistia en un joc interactiu a través d’una tauleta digital, que permetia participar responent tres preguntes elaborades per infants ingressats al Trueta. Per cada resposta registrada, el centre comercial destinava 2 euros a l’àrea de pediatria de l’hospital.
L’entrega del xec i obsequis per als infants
Aquest dilluns, el gerent del Centre Comercial Gran Jonquera, Nacho Bonet, i la directora de màrqueting, Marina Gastó, es van desplaçar a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per fer entrega del xec solidari. Els van rebre la directora mèdica de l’hospital, Dra. Elena Álvarez; el cap de servei de pediatria, Dr. Josep Perapoch; la supervisora d’infermeria de pediatria, Manoli Zafra; la referent d’infermeria de pediatria, Marta Fabrellas, i la tècnica de mecenatge, Laia Casadellà.
A l’acte també es van lliurar diversos obsequis per als infants i un llibret commemoratiu que recull tota l’acció, amb una selecció de les més de 3.000 respostes obtingudes durant la campanya.
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- AP-7: una autopista per repensar
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat