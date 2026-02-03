Caos ferroviari
Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
L'Ajuntament demana a Adif que habiliti el pas de mercaderies per l'estació de Sants per desbloquejar la "greu" situació
Maria Garcia
Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí. Railsider Mediterraneo és un operador logístic ferroviari amb seu a Portbou, Barcelona i Sagunt. Principalment, transporten productes siderometal·lúrgics i els seus destinataris són majoritàriament proveïdors de la indústria d'automoció. A les instal·lacions de l'Alt Empordà, importen i exporten mercaderies que venen i van tant a l'Estat com d'arreu d'Europa.
La responsable de persones i de sistemes de gestió, Laura Jamás, ha exposat que des del 20 de gener que no poden treure ni rebre materials de l'Estat per culpa de la incidència al túnel de Rubí, per on circulen les mercaderies. En aquest punt, es permet la circulació de trens amb l'ample ibèric i amb l'ample europeu, però s'ha hagut de bloquejar pels desperfectes en la infraestructura. Això significa que no es pot connectar Barcelona amb França.
"No podem treure cap material per tren de les nostres instal·lacions en direcció sud. En podem rebre dels provinents de França, però no els podem enviar als nostres clients de Barcelona o València. I tenim entregues urgents que hem de fer arribar", ha indicat Jamás. De fet, actualment, tenen acumulades unes 23.000 tones d'acer que no poden transportar i n'hi ha 8.000 que són urgents.
Abans del tall al túnel, rebien i enviaven una mitjana de vuit trens al dia, i cadascun carregava unes 1.000 tones. Ara intenten fer arribar els productes amb camions, però els és impossible mantenir el volum perquè necessitarien 42 camions per carregar el mateix que un tren.
Per intentar pal·liar els efectes del bloqueig, fan arribar part del material per carretera, amb uns vint camions diaris, però això genera també molts perjudicis. Els vehicles de gran tonatge han de travessar el centre del poble, passant per carreteres i vies estretes.
"Patim un perjudici econòmic, d'imatge, de reclamacions dels clients per falta d'entrega, de les molèsties i inconvenients per haver de transitar per l'N-260 per dins del poble amb moltes dificultats. I amb preus molt més elevats de transport que no teníem previst", ha lamentat Jamás.
La responsable de persones i de sistemes de gestió ha afegit que fa setmanes que parlen amb Adif, però no saben quan es podrà reobrir la infraestructura de Rubí. "És Adif qui ha de donar les solucions, de moment tenim previsions, esperem que es compleixin. Però nosaltres hem de seguir treballant perquè no es poden paralitzar les fàbriques d'automoció".
Portbou, peça clau en el transport de mercaderies
La companyia encara no ha calculat el cost econòmic que li suposarà el tancament del túnel de Rubí i no sap si se'ls compensarà. En aquest sentit, Jamás ha recordat que Portbou-Cervera és una frontera de comunicació amb Europa i és una infraestructura "molt important". Per això, ha reclamat a Adif que restableixi al més aviat possible la circulació de mercaderies.
Una demanda que també ha secundat l'Ajuntament. L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha fet arribar una carta al president d'Adif en la qual explica les problemàtiques que ha generat al municipi el tancament del transport de mercaderies. Com a possible solució, Rodríguez li ha plantejat que habiliti el pas de trens de mercaderies per l'estació de Sants a les nits.
"Aquesta mesura permetria desbloquejar la greu situació que afecta el transport ferroviari de mercaderies a Catalunya i, alhora, contribuiria a tornar a posicionar Portbou com un punt estratègic i indispensable per al tràfic de mercaderies en contextos d'emergència", ha recalcat.
El batlle ha recordat que l'estació portbouenca és "la segona més gran d'Espanya" i aquest bloqueig "genera desconfiança als clients europeus". "Demano a Adif, al govern espanyol i al Ministeri de Transport que prenguin decisions per garantir el transport de mercaderies per tren, per tornar a situar Portbou com a actor clau en el mapa ferroviari", ha insistit.
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
- Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- AP-7: una autopista per repensar