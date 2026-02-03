Salut
Una cinquantena de voluntaris reforcen la humanització de l’atenció sanitària a l’hospital de Figueres
Segons la memòria de l'activitat de l'any passat, el programa va superar les 900 hores de dedicació
Laura Teixidor
El programa de voluntariat de la Fundació Salut Empordà (FSE), entitat que gestiona l'hospital de Figueres, va consolidar la seva activitat durant l’any 2025 amb un total de 920 hores de dedicació altruista per part de 50 persones voluntàries, segons la memòria anual que acaba de fer pública la institució. L'entitat destaca que aquestes dades "reflecteixen un compromís creixent amb la humanització de l’assistència sanitària i el benestar de pacients i famílies a l’Alt Empordà".
El model de voluntariat de la FSE combina la participació directa de persones vinculades a entitats socials i sanitàries externes amb la tasca de voluntàries pròpies coordinades des de la Fundació. Entre les organitzacions col·laboradores hi ha l’Associació Contra el Càncer, Càritas, Fundació Oncolliga Girona i Creu Roja, així com centres educatius com La Salle Figueres i Escolàpies, que aporten una dimensió intergeneracional al programa.
Acompanyament personalitzat i activitats que marquen la diferència
Les hores de voluntariat s’han centrat en tasques d’acompanyament i suport emocional a persones ingressades als centres sanitaris de la FSE. Destaca especialment l’acompanyament a pacients (312 h) i activitats com el projecte Grans Moments, en què 12 estudiants han dedicat 85 h en relació amb pacients de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume.
Altres iniciatives que han tingut una resposta positiva han estat el Bibliohospital, amb el repartiment de llibres i revistes a les persones ingressades, així com els serveis de canguratge a la planta Maternoinfantil, ampliant l’abast del voluntariat més enllà de l’acompanyament a malalts.
Un dels projectes més valorats pels pacients ha estat l’activitat d’acompanyament i conversa al Servei d’Hemodiàlisi de l’hospital de Figueres, posada en marxa al novembre de 2025. Les enquestes realitzades en aquest servei destaquen que la presència de voluntaris ajuda els pacients a sentir-se més tranquils i amb menys estrés durant les llargues sessions de diàlisi.
Una xarxa que creix amb el territori
El Programa de voluntariat de la FSE "no només ha reforçat les tasques d’acompanyament sanitari, sinó que també ha establert un pont entre l’entitat i diverses organitzacions i centres educatius del territori, fomentant la implicació ciutadana i potenciant la responsabilitat social".
Des de la Fundació es remarca que aquestes activitats contribueixen de manera significativa a la "humanització de l’atenció sanitària, atès que reforcen la dimensió humana de l’assistència i ofereixen suport emocional a pacients que travessen moments de vulnerabilitat".
