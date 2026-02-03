Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Talls de llum al CulubretMal estat avinguda PerpinyàAccident Pont de MolinsAlgues RosesPromotores privades Parc de les Aigües
instagramlinkedin

Cadaqués

Cadaqués detecta microplàstics en 7 de les 10 boies de les platges

L'estudi fet el 2025 identifica polietilè a la majoria de punts i destaca S'Alqueria Gran

Panoràmica de Cadaqués.

Panoràmica de Cadaqués. / Empordà

Redacció

Redacció

Cadaqués

L’estudi sobre els microplàstics de Cadaqués, realitzat durant el passat any 2025, posa de manifest com certs processos naturals i físics afecten els residus plàstics, indicant que "és important continuar amb la prevenció i la recollida per minimitzar els efectes sobre l’ecosistema marí", segons destaca l’Ajuntament a l’hora de fer una valoració. Durant els mesos d’estiu, es van instal·lar una desena de boies equipades amb filtres especials a diverses platges, amb l’objectiu de capturar microplàstics presents a l’aigua.

Amb aquest estudi, han detectat plàstics en set de les deu boies, evidenciant la presència persistent de residus sintètics al litoral. El polietilè (PE) és present en la majoria de punts analitzats, mentre que el Polipropilè (PP) només l’han trobat a la Boia 5 (Plaja del Ros). La Boia 7 (Plaja de S’Alqueria Gran) és la zona amb major concentració relativa de plàstics, amb diversos fragments detectats, destacant la necessitat d’una atenció especial en aquesta zona. A la Boia 9 (Plaja de Portllligat), totes les mostres són materials naturals, sense plàstics ni closques, mostrant que encara hi ha zones ben conservades.

"La majoria dels residus recollits (85-90%) són materials naturals, com closques, sorra, pedres i restes vegetals. Això mostra que el nostre ecosistema marí encara conserva molta riquesa", apunten des del consistori.

Notícies relacionades

Projecte Cadaqués, la perla sostenible del Mediterrani

Aquest contracte era inclòs dins del projecte Cadaqués, la perla sostenible del Mediterrani, cofinançat a través des Fons Next Generation EU, en concret, dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). L’empresa encarregada de la realització dels treballs ha sigut GPASeabots.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  4. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  5. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  6. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge
  7. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  8. AP-7: una autopista per repensar

La Generalitat exigeix més cessaments a Adif i demana al Govern central que solucioni ja la crisi a Rodalies: "El servei és lamentable"

La Generalitat exigeix més cessaments a Adif i demana al Govern central que solucioni ja la crisi a Rodalies: "El servei és lamentable"

Es queda 1,60 euros de canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa

Es queda 1,60 euros de canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa

Més de dretes, menys feministes i partidaris de limitar la immigració: un sondeig mostra la deriva dels joves catalans

Més de dretes, menys feministes i partidaris de limitar la immigració: un sondeig mostra la deriva dels joves catalans

Isabel Coixet revela la seva pitjor experiència amb un actor: "No tornaria a treballar amb ell per ionqui, és la meva pitjor pel·lícula"

Isabel Coixet revela la seva pitjor experiència amb un actor: "No tornaria a treballar amb ell per ionqui, és la meva pitjor pel·lícula"

VÍDEO | Indignació entre els usuaris de Rodalies a Figueres pels retards "insostenibles" provocats per la caiguda del sistema

Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord

Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord

Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys

Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys

El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: "Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes"

El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: "Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes"
Tracking Pixel Contents