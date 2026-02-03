Cadaqués
Cadaqués detecta microplàstics en 7 de les 10 boies de les platges
L'estudi fet el 2025 identifica polietilè a la majoria de punts i destaca S'Alqueria Gran
L’estudi sobre els microplàstics de Cadaqués, realitzat durant el passat any 2025, posa de manifest com certs processos naturals i físics afecten els residus plàstics, indicant que "és important continuar amb la prevenció i la recollida per minimitzar els efectes sobre l’ecosistema marí", segons destaca l’Ajuntament a l’hora de fer una valoració. Durant els mesos d’estiu, es van instal·lar una desena de boies equipades amb filtres especials a diverses platges, amb l’objectiu de capturar microplàstics presents a l’aigua.
Amb aquest estudi, han detectat plàstics en set de les deu boies, evidenciant la presència persistent de residus sintètics al litoral. El polietilè (PE) és present en la majoria de punts analitzats, mentre que el Polipropilè (PP) només l’han trobat a la Boia 5 (Plaja del Ros). La Boia 7 (Plaja de S’Alqueria Gran) és la zona amb major concentració relativa de plàstics, amb diversos fragments detectats, destacant la necessitat d’una atenció especial en aquesta zona. A la Boia 9 (Plaja de Portllligat), totes les mostres són materials naturals, sense plàstics ni closques, mostrant que encara hi ha zones ben conservades.
"La majoria dels residus recollits (85-90%) són materials naturals, com closques, sorra, pedres i restes vegetals. Això mostra que el nostre ecosistema marí encara conserva molta riquesa", apunten des del consistori.
Projecte Cadaqués, la perla sostenible del Mediterrani
Aquest contracte era inclòs dins del projecte Cadaqués, la perla sostenible del Mediterrani, cofinançat a través des Fons Next Generation EU, en concret, dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD). L’empresa encarregada de la realització dels treballs ha sigut GPASeabots.
