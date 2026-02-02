Un viatge bestial
El viatge del gat Filou per tornar a casa: cinc mesos i 250 quilòmetres, de Maçanet a França
L'animal es va perdre a l'agost quan estaven a una àrea de servei i va aparèixer a casa d'una veïna d'un poble proper al dels propietaris
Patrick Sire i la seva dona, Evelyne, van perdre el gat el mes d’agost en una parada que van fer en una àrea de servei de Maçanet de la Selva, quan tornaven de vacances al Delta de l’Ebre. Més de cinc mesos després, el 8 de gener, una veïna d’un poble proper els va trucar per dir-los que tenia el seu gat, que havia aparegut al jardí de casa seva.
"Ha fet 250 quilòmetres, ha travessat la frontera, les ciutats i els rius per tornar a casa. És increïble", explica en Patrick, emocionat, al diari francès L’Indépendant. Recorda que aquest animal té un olfacte setanta vegades superior al nostre i una oïda tres vegades superior.
Cap a la mitjanit del 9 d’agost, la parella de turistes es va aturar a l’àrea de servei. El gat podria haver sortit per la finestra del vehicle, un detall que Sire va recordar més tard, quan el buscaven. Feia fred i va notar que la finestra del costat del passatger estava oberta, així que la va tancar.
L’endemà, quan es trobaven a tocar del llac de Jouarres, on havien passat la nit, van adonar-se que el gat no hi era. El van buscar sense èxit i, en recordar l’episodi de la finestra, van decidir tornar fins a Maçanet. "El vam cridar, vam deixar menjar i vam preguntar al personal de la benzinera. Ningú havia vist cap gat blanc i negre durant la nit ni al matí", relata Sire. Allà van conèixer la Carole, que els va adreçar a una associació de protecció animal del municipi. A l’àrea de descans hi van tornar el 19 d’agost, un cop més sense trobar-lo.
Una gesta increïble
Van facilitar fotografies, van presentar una denúncia per desaparició d’animals i van tornar a casa. Des de l’associació, durant els darrers mesos, els van anar fent arribar fotos de gats trobats. Ja no esperaven tornar a veure en Filou, i molt menys que hagués travessat la frontera, pobles, camps, rius i carreteres per arribar fins a casa.
La dona que el va localitzar, Hélène Tisseyre, l’havia trobat dèbil i l’havia estat alimentant. També el va portar al veterinari, on van comprovar que tenia microxip. Gràcies a l’adreça registrada, van poder localitzar els propietaris el 9 de gener.
Tot va passar el dia abans de l’aniversari de l’Evelyne. El seu marit s’estava adreçant a una protectora per adoptar un altre gat i regalar-l’hi. "I ja no va caldre", conclou Sire. Sense dubtar-ho, quan la seva dona el va trucar per explicar-li la notícia, es va dirigir a casa d’Hélène, on es va retrobar amb en Filou.
