Gastronomia i pesca
Del mar al plat: un "hort marí" d'algues com a alternativa a la pesca a l'Empordà
El projecte Alga2, liderat per la tècnica ambiental Mariona Alabau amb el suport de la Confraria de Pescadors, entra en la segona fase amb un viver interior, tres espècies en cultiu i l’objectiu de comercialitzar-les a través de la llotja i crear noves delicatessen
El projecte Alga2, liderat per la tècnica ambiental Mariona Alabau, amb el suport de la Confraria de Pescadors de Roses, ha fet un pas endavant en la diversificació del sector amb la realització de la segona fase de la iniciativa, un projecte d’aqüicultura centrat en el cultiu d’algues com a producte d’alt valor gastronòmic.
Després d’una primera etapa pilot, el projecte ha entrat ara en una fase de consolidació amb el cultiu d’algues en un viver interior, una mena d’hort marí amb un sistema que permet un millor control de les condicions de creixement i una producció més estable. S’hi cultiven fins a tres espècies: Ulva lactuca (o enciam de mar), Codium vermilara (o alga percebe) i Gracilaria. Es tracta de tres algues molt apreciades en gastronomia per les seves qualitats organolèptiques i el seu interès culinari.
"Les algues es poden comprar en salaó o fresques i, al llarg de l’any, començarem la comercialització de productes més elaborats"
El projecte ha estat impulsat per la tècnica ambiental Mariona Alabau, encarregada del seguiment tècnic i ambiental del cultiu, que aporta coneixement especialitzat en aquesta activitat aqüícola emergent vinculada al medi marí. Amb aquesta iniciativa, la Confraria de Pescadors de Roses aposta per l’aqüicultura com a via complementària a l’activitat pesquera, promovent la innovació i la recerca de nous productes. El projecte també reforça el vincle entre el sector primari i la gastronomia, en un context de creixent interès pels productes marins sostenibles i de proximitat.
La tècnica ambiental Mariona Alabau assenyala que "les algues es poden comprar en salaó o fresques i, al llarg de l’any, començarem la comercialització de productes més elaborats". Alabau afegeix que actualment s’està treballant en "diferents prototips, com ara hamburgueses o formatge cremós a base d’algues, que d’aquí a poc temps sortiran al mercat".
Segona fase
Aquesta segona fase permet consolidar els aprenentatges de la prova pilot i continuar explorant el potencial del cultiu d’algues com a activitat amb projecció de futur dins del sector pesquer. L’encià de mar és una alga que destaca pel seu alt contingut en proteïnes, fibra i minerals essencials, fet que el converteix en un aliment molt complet i saludable. Té una textura cruixent, amb un toc salí i refrescant. És un ingredient versàtil i àmpliament utilitzat en restauració, ja que aporta un punt diferencial a la cuina creativa.
En propostes habituals, es troba en elaboracions com amanides, poke bowls, tàrtars i cebiches, tempures o com a acompanyament de peix i marisc, entre altres. A més, té una molt bona conservació, ja que es pot mantenir fresc fins a set dies a la nevera o bé en salaó, amb una conservació de mesos. La segona fase del projecte té com a objectiu comercialitzar aquest nou producte a través de la llotja.
