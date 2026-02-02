Benzinera
El Port de la Selva torna a tenir estació de servei gràcies al Grup Tramuntana: "És la benzinera amb més bones vistes de Catalunya"
L'acte de reobertura, celebrat dissabte, va comptar amb la participació de l'alcaldessa, Lídia Ferrer, membres del consistori i representants del teixit empresarial del municipi
El Grup Tramuntana ha reobert l’estació de servei del Port de la Selva després de culminar una actuació integral de renovació que ha permès actualitzar les instal·lacions i posar al dia la botiga. Aquesta actuació ha fet possible recuperar un servei bàsic per al municipi, ja que es tracta de l’única benzinera operativa a la població.
La reobertura es va celebrar dissabte passat en un acte que va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa del Port de la Selva, Lídia Ferrer, acompanyada de diversos membres del consistori i representants del teixit empresarial local. En representació del Grup Tramuntana, l’acte va ser presidit pel seu president executiu, Xim Raurich, que va posar de manifest el caràcter singular de l’equipament i el paper que juga per al conjunt del municipi. Durant la seva intervenció, també va qualificar l’estació com "la benzinera amb més bones vistes de Catalunya", destacant la seva situació privilegiada a la mar d’amunt del cap de Creus.
Una altra benzinera a Vilatenim
La posada en marxa de l’estació del Port de la Selva s’inscriu dins la línia d’expansió del grup en aquest sector. De manera paral·lela, Tramuntana treballa en la construcció d’una nova estació de servei a Vilatenim, que es preveu que entri en funcionament en els pròxims mesos, fet que permetrà ampliar i consolidar la seva oferta de serveis a la comarca.
Amb aquesta actuació, el Grup Tramuntana "referma el seu compromís amb el territori i amb la prestació de serveis de proximitat, apostant per la modernització d’equipaments clau per al dia a dia de la ciutadania i per un model de creixement vinculat al servei i a l’arrelament local", expliquen.
