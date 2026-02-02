Efemèride
Palau-saverdera recorda els 70 anys de la Candelera de "la desgràcia"
El municipi va celebrar diumenge la festa de la Candelera i ha rememorat el dia que, el 1956, el termòmetre va baixar fins als -10 °C, una glaçada que va causar greus danys a les oliveres
Palau-saverdera celebra la festa de la Candelera, amb la benedicció de candeles, i recorda que fa justament 70 anys, el 2 de febrer de 1956 (l’any de "la" fred), a la matinada, es van assolir els -10ºC. "Era la diada de la festa major, una Candelera animada per l’orquestra La Principal de la Bisbal (...). "La" fred i el mal temps impediren la marxa dels músics i els actes festius s’allargaren tota la setmana, però sense preveure la gran desgràcia que planava sobre Palau (...) les grans perjudicades foren les oliveres, que quedaren recobertes per candeles de gel, que causaren la mort de l’escorça i esbardellaren la fusta de l’arbre", segons explica Arnald Plujà a Palau-saverdera. Mil anys de senyors i pagesos.
Ara, el diumenge 1 de febrer de 2026, La Principal de la Bisbal també ha acompanyat la missa orquestrada i ha interpretat, entre altres, el Minuet del septet op. 20 de L. van Beethoven (molt coneguda per ser la tonada de la sèrie Érase una vez el hombre), que amb la magnífica acústica de l’església romànica de Palau, ha sonat com música celestial.
