Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Successos

Un ferit molt greu en un accident a l'AP-7 a Pont de Molins

El succés es va produir aquest diumenge pocs minuts abans de la mitjanit i s’hi van veure implicats una furgoneta i un turisme

Opinió | AP-7: una autopista per repensar, per Marc Verdaguer

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / Empordà

Eva Batlle

Pont de Molins

Un home va resultar ferit molt greu aquest diumenge en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas per Pont de Molins.

El succés es va produir pocs minuts abans de la mitjanit i s’hi van veure implicats una furgoneta i un turisme. Tots dos vehicles van xocar per encalç a l’altura del quilòmetre 16,9, en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). A conseqüència de l’accident, es van mobilitzar els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.

El ferit, que viatjava al turisme, va patir lesions molt greus i els sanitaris li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Van aconseguir estabilitzar-lo i el van traslladar en estat molt greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat. Per la seva banda, els Bombers van retirar el vehicle, que havia quedat al mig de la calçada després del xoc, i el van apartar a un lateral.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra van regular el trànsit i investiguen les causes del sinistre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents