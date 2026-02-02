Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detinguda a la Jonquera per transportar més de 10 quilos de droga en un autobús de la ruta Barcelona-París

La Policia Nacional va intervenir 90 pastilles, 19 sobres individuals i cinc pots petits de haixix, una bossa amb 1,4 quilos de marihuana i 86 sobres individuals, 40 pots de 250 ml de codeïna i 29 càpsules d’amfetamina

Les drogues incautades a la Jonquera per la Policia Nacional en la ruta d'autobús Barcelona-París.

Les drogues incautades a la Jonquera per la Policia Nacional en la ruta d'autobús Barcelona-París. / Policia Nacional / EMP

Redacció

Redacció

La Jonquera

La Policia Nacional ha detingut una dona de 26 anys en un control mòbil en una estació de servei a la Jonquera. Aquesta viatjava en un autobús que feia la ruta Barcelona-París. Els agents encarregats del control van observar una actitud nerviosa i esquiva davant la presència policial en una de les passatgeres, motiu pel qual va ser seleccionada per a una comprovació més exhaustiva.

Tot seguit, es van obrir les dues maletes que portava i en l’escorcoll, els agents van trobar dins el seu equipatge 90 pastilles, 19 sobres individuals i cinc pots petits de haixix, amb un total de 10,289 quilos. També, una bossa amb 1,4 quilos de marihuana i 86 sobres individuals “gummy some loves”, 40 pots de 250 ml de codeïna i 29 càpsules d’amfetamina. La Policia Nacional ha imputat a la passatgera un delicte de tràfic de drogues.

La Jonquera Detinguda una passatgera d'un autobús amb marihuana haixix amfetamina i codeïna

Les dues maletes on la passatgera portava les drogues. / Policia Nacional / DDG

Els controls mòbils a les vies urbanes a la Jonquera per revenir la immigració clandestina i d’impedir el tràfic de drogues, entre altres, és una de les principals tasques assignades a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres.

